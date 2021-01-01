صحية وبسيطة.. طريقة عمل الدجاج معمر بالخضار



طريقة عمل الدجاج معمر بالخضار طريقة عمل الدجاج معمر بالخضار

اذا كنتي تحاولين تقديم وجبة صحية بالخضار لأسرتك، وتبحثي عن طريقة جديدة ومبتكرة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الدجاج معمر بالخضار للشيف زينب مصطفى .







مقادير الدجاج معمر بالخضار

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• دجاجة كاملة للحشوة• حبة بطاطس مقطعة ومسلوقة• جزر مقطع صغير• 50 جرام ارز مسلوق• ملعقة بقدونس مفروم• كبد دجاج• قليل من جوز الطيب• ملح وفلفل• ملعقة كبيرة زبدة• ثوم مهروس• مكعب مرق دجاجللتقديممستردا• بطاطس وجزر وكوسة ودجزطريقة تحضير الدجاج معمر بالخضار* • يخلط الأرز مع الجزر والبطاطس المسلوقين.* • ثم يضاف الثوم وكبد الدجاج المقطعة ثم يضاف مرقة الدجاج ويقلب الخليط جيدا.* • ثم نحشي به الدجاجة ونربط الدجاجة بالخيط حتى تخرج الحشوة.* • ثم توضع في حلة الكسكسي وتسوى على البخار ثم يضاف معا الخضار.* • لينضج معها على البخار ويقدم مع الدجاجة ويتبل بالملح والفلفل.* • وتترك حتى تمام النضج ثم تدهن الدجاجة بالمستردة والزبدة وتدخل الفرن حتى تحمر وتقدم مع الخضار.