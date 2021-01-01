إتيكيت أول زيارة للعروسين بعد الفرح.. بلاش أطفال وما تعلقش على الديكور



إتيكيت أول زيارة للعروسين بعد الفرح إتيكيت أول زيارة للعروسين بعد الفرح

من المتعارف عليه أن يزور الأهل والأصدقاء المقربين، العرسان الجدد في منزل الزوجية بعد فترة قليلة من زواجهما، ولكن لهذه الزيارة اتيكيت وقواعد يجب اتباعها، تقدمها لقراء "اليوم السابع" خبيرة الاتيكيت نادين جاد كي تكون الزيارة مصدرًا للسعادة وزيادة الود وليس إزعاج العروسين.



أولا: تحديد الموعد المناسب

ليس من اللائق أبدا زيارة العروسين بدون موعد مسبق، يجب علينا الاتصال بمكالمة تليفونية قبل الزيارة لتحديد يوم والاتفاق على موعد يناسبهما للزيارة، على أن تكون المكالمة قبل الزيارة بيوم أو يومين.



"زيارة قصيرة"

يفضل أن تكون الزيارة قصيرة قدر الإمكان، لأنّ الزوجين ربما يكونان مرهقين من السفر بعد شهر العسل، أو في حاجه للجلوس بمفردهما والتأقلم والتكييف مع المنزل والحياة الجديدة.

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"الهدية المناسبة للعروسين"تعد الهدية من الأشياء التي تعبر عن امتنانك للشخص الذي قررت مهداته، وفي هذه الحالة تترك أثر طيب داخل نفس العروسين، يفضل إذا كانت الصلة قوية بينكم سؤالهم عن ما يحتاجه عش الزوجية، ومن الممكن أيضا تقديم مبلغ من المال، للعروسين وذلك يتم من المقربين لهم فقط، ويفضل وضعه في ظرف مغلق ومعه بطاقة تهنئة مرفق بها بعض الكلمات الجميلة، والدعوات بالحياة السعيدة.من المهم أن تكون الهدية على درجة الجودة حتى لا تفقد قيمتها المعنوية، ويفضل أيضا أن تكون الهدية متوافقة مع ميول وشخصية العروسين، إذا لم تكن هناك صلة قرابة أو صداقة قوية، يمكن الاكتفاء بباقة من الزهور ومرفق معها كارت تهنئة."داخل المنزل"عليك محاولة الوصول في الموعد المحدد مع العروسين، وعند الوصول عليك الانتظار في المدخل قبل الدخول إلى المنزل، حتى يحدد لك مكان الجلوس، وإذا خيرت أو أخذ الرأي في المكان تفضيل الجلوس، فلا مانع أن تقول رأيك بصراحة."داخل المنزل"عليك محاولة الوصول في الموعد المحدد مع العروسين، وعند الوصول عليك الانتظار في المدخل قبل الدخول إلى المنزل، حتى يحدد لك مكان الجلوس، وإذا خيرت أو أخذ الرأي في المكان تفضيل الجلوس، فلا مانع أن تقول رأيك بصراحة."يمنع التجوال في المنزل"يفضل عدم لمس الأشياء في المنزل والتجول داخله لأن ذلك يسبب إحراجا لأصحاب المنزل، وشعور بالضيق، كما ينصح بعدم انتقاد الذوق العام الخاص بالمنزل، كالديكور، والسؤال عن الأسعار، فهذا ليس من اللائق أبدا." الأحاديث الجدالية"عليك أيضا تجنب الأحاديث الجدالية، والأسئلة المحرجة في الأمور الخاصة، والحديث دائما في أمور لطيفة وعامة."تقديم المساعدة"إذا كانت هناك صلة قرابة قوية بينكِ وبين العروس، فلا بأس إن حاولتِ مساعدتها في تقديم أطباق التحلية للضيوف، ومساعدتها في المطبخ، إن كانت العلاقة تسمح بذلك وبعد العرض عليها أو استئذانها، لا تفاجئيها بوجودك خلفها في المطبخ."ممنوع الأطفال"من المستحب عدم اصطحاب الأطفال الصغار في هذه الزيارة ولكن إذا اضطررت لذلك، يجب على أم الطفل التركيز معه وتوجيهه للالتزام بآداب الزيارة وتوخي الحذر من أن يتلف شيء."موعد الانصراف"اختتمت خبيرة الإتيكيت حديثها فقالت، تمر الأوقات الجميلة سريعا، ولكن من الإتيكيت أيضا، عدم إطاله وقت زيارة التهنئة للعروسين، ويفضل الاتفاق على موعد الانصراف معهم إذا كان الحضور لأكثر من شخص، وعند الانصراف، يجب تقديم الشكر علي حسن الاستقبال والضيافة.