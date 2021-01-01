مكياج عيون على طريقة بريانكا شوبرا.. لإطلالة جريئة تخطف الأنظار

تعد النجمة العالمية بريانكا شوبرا جوناس واحدة من المؤثرين في العالم، ليس فقط فيما يتعلق بالموضة والأزياء، ولكن أيضا الجمال، فقد تبنت مظاهر مكياج أصبحت فيما بعد اتجاها عالميا، استلهم منها الملايين حول العالم، بداية من خط الفك المنحوت إلى الشفاه الممتلئة والعيون الدخانية الواسعة والحواجب المقوسة تمامًا وغيرها من الاتجاهات.
بريانكا شوبرا أيضا قدمت أفكار مكياج عيون جذابة، قد تكون مصدر إلهام لغيرها، وفي هذا التقرير نقدم لك عددا من أبرز الاتجاهات التي تبنتها، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع ستايل كاستر.
مكياج عيون جذاب على طريقة بريانكا شوبرا
اختارت بريانكا قلم تحديد وظل وردى مع شفاه التوت في إطلالة جريئة مليئة بالإشراق.
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