مكياج عيون على طريقة بريانكا شوبرا.. لإطلالة جريئة تخطف الأنظار



بريانكا شوبرا بريانكا شوبرا

تعد النجمة العالمية بريانكا شوبرا جوناس واحدة من المؤثرين في العالم، ليس فقط فيما يتعلق بالموضة والأزياء، ولكن أيضا الجمال، فقد تبنت مظاهر مكياج أصبحت فيما بعد اتجاها عالميا، استلهم منها الملايين حول العالم، بداية من خط الفك المنحوت إلى الشفاه الممتلئة والعيون الدخانية الواسعة والحواجب المقوسة تمامًا وغيرها من الاتجاهات.



بريانكا شوبرا أيضا قدمت أفكار مكياج عيون جذابة، قد تكون مصدر إلهام لغيرها، وفي هذا التقرير نقدم لك عددا من أبرز الاتجاهات التي تبنتها، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع ستايل كاستر.



مكياج عيون جذاب على طريقة بريانكا شوبرا



اختارت بريانكا قلم تحديد وظل وردى مع شفاه التوت في إطلالة جريئة مليئة بالإشراق.

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أعطتنا بريانكا شوبرا أيضا دروسًا في كيفية تطبيق العيون اللامعة بشكل صحيح، فقد سلطت الضوء على عينيها بظلال العيون الفضية اللامعة، ونسقته مع اللون الوردى المحايد لشفتيها.ظهرت بريانكا جوناس على السجادة الحمراء في حفل ميت جالا، بإطلالة جريئة، عيون وردية محددة باللون الأبيض وشفاه أرجوانية وشعر مصفف في تجعيدات كثيفة وفوضوية.تحب بريانكا اللعب بألوان ظلال العيون، وفي هذا المظهر جمعت بين الماسكار السوداء مع محدد العيون الأزرق في خط الرموش السفلى، والمزج بين الوردي والأسود في الجفن العلوي.في مهرجان كان السينمائي أيضًا، جربت بريانكا شوبرا ظلال الآيلاينر الأزرق الفاتح.جمعت بريانكا أيضا مزيج من الفيروز والبنفسجي لإبراز عينيها، مع سحب شعرها في شكل ذيل حصان أنيق، وهو ما جذب العيون إليها.بريانكا شوبرا جوناس هي أيضًا من أشد المعجبين بالعيون البنية، فقد حقق هذا الاتجاه نجاحا كبيرا.