تعرف على أعراض وأسباب مرض تعفن الدم

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مرض تعفن الدم

تعفن الدم هو الاستجابة المفرطة للجهاز المناعى الذى يتطور إلى عدوى فى الجسم يمكن أن يكون لها عواقب مهددة للحياة، يتطور عندما يتم إطلاق المواد الكيميائية فى مجرى الدم لمحاربة العدوى، لكنها تسبب التهابًا فى جميع أنحاء الجسم، وبالتالى يمكن أن تؤدى هذه العدوى إلى حالة طبية طارئة مثل الصدمة الإنتانية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".


أعراض الإصابة تعفن الدم :

- جلد مشوه مع بقع.

- قلة التبول.

- المشاكل المتعلقة بالقدرة العقلية.
- انخفاض عدد الصفائح الدموية.

- مشاكل فى التنفس.

- معدل ضربات القلب غير الطبيعى.

- قشعريرة.


ما الذى يسبب تعفن الدم؟

- عدوى فى البطن.

- عدوى مجرى الدم.

- عدوى الكلى.

- زيادة مقاومة المضادات الحيوية التي تهدف إلى قتل البكتيريا.

- ضعف جهاز المناعة.


ما علامات تعفن الدم؟

- انخفاض درجة حرارة الجسم.

- حمى.

- لون شاحب.

- انقطاع النفس.

- إسهال.

- اصفرار الجلد.

المصدر: موقع "onlymyhealth"

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