قد تتورم قدماك وكذلك يداك وساقاك عندما تتعرض للطقس الحار، حيث يمكن أن يؤدى التغيير السريع فى درجة الحرارة أو الرطوبة إلى الإصابة بالجفاف وقد يصل الأمر إلى الإصابة بضربة شمس، لذلك إذا كنت تواجه صعوبة مع تورم الكاحلين فى موجة الحر الحالية، فإليك 5 طرق للتغلب على تورم القدمين والكاحلين فى الطقس الحار، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".
- فيما يلى.. 5 طرق للتغلب على تورم الكاحلين في الطقس الحار:
1- البقاء بعيدا عن الشمس
لست مضطرًا للبقاء فى المنزل طوال اليوم لكن حاول تجنب الخروج أو الجلوس فى الشمس لفترة طويلة أثناء الطقس الحار، حاول الجلوس فى الظل أو فى الغرف المكيفة لتبقى هادئًا، يمكنك الاحتفاظ ببخاخ قدم مبرد فى متناول يدك والذى يمكن أن ينعش ويبرد القدمين والكاحلين الساخنة بسرعة.
2- ممارسه التمارين الرياضية الخفيفة
يمكن أن تساهم التمارين الخفيفة مثل المشى والسباحة في تقليل تورم القدمين والكاحلين لأنها تساعد على تعزيز تدفيق الدورة الدموية، ويفضل ممارسة تلك التمارين في أوقات أكثر برودة من اليوم، مثل الصباح أو فى وقت مبكر من المساء.
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التعليقات على علاج تورم القدمين فى الطقس الحار.. ابتعد عن الشمس والملح وأكثر من شرب الماء
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