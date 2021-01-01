أمراض تصيب طفلك فى الصيف.. ما هى أبرز وسائل الوقاية؟



أمراض تصيب طفلك فى الصيف أمراض تصيب طفلك فى الصيف

تنتشر فى فصل الصيف أمراض متعددة تصيب الأطفال، تختلف عن فصل الشتاء، ولابد لكل أم أن تأخذ المزيد من الاحتياطات لتجنب الإصابة بهذه الأمراض، ووفقا لموقع health line الطبى فإن هناك عددا من الأمراض المنتشرة خلال فصل الصيف والتى تسبب آلاما ومضاعفات كثيرة عند الأطفال، ولابد من معرفتها لاتخاذ المزيد من الحذر عند الأطفال ومنها :



1- التسمم الغذائى



إذا ترك الطعام فى بيئة ساخنة لفترة طويلة فإنه يجذب البكتيريا، وعندما يأكل الأطفال مثل هذا الطعام، فإنه يؤدى إلى التسمم الغذائى، حيث تولد الكائنات الدقيقة فى الجهاز الهضمى، ما يؤدى إلى العدوى وأعراض مثل الإسهال والقىء والألم فى المعدة، وأحيانا الحمى أيضا.

قد يعجبك أيضا...

2- الحصبةمرض منتشر بين الأطفال، والحصبة تبدأ بسبب فيروس، يصيب حلق الأطفال ويسبب دخولهم المستشفى، وهو موجود فى الهواء ويسبب أيضا انتقال العدوى من شخص إلى شخص، وأبرز أعراضه تشمل سيلان الأنف والسعال والحمى والعيون الحمراء والتهاب الحلق وصعوبة في بلع السوائل والمواد الصلبة، بالإضافة إلى الطفح الجلدى والبقع الحمراء وتظهر على الوجه وبالقرب من الشعر.3- الربويصاب به الطفل بسبب الضباب الدخانى، ومستويات عالية من حبوب اللقاح، والنمو الثقيل للقالب وتلوث الهواء الثقيل وجميعها محفزات للأطفال الذين يعانون من الربو خلال الصيف، ولابد من إبعاد الأطفال المصابين بالربو عن حبوب اللقاح ومناطق الغبار وتلوث الهواء الثقيل.وأكد التقرير الطبى المنشور على الموقع، أن هناك عددا من النصائح التى لابد أن تتبعها كل أم للحفاظ على أطفالها من أمراض الصيف ومنها :1- شرب السوائل من وقت لآخر بحيث لا يكون جسم الطفل جاف .2- يفضل شرب عصير الفواكه الطازجة والابتعاد عن المشروبات المعبأة الأخرى التى تحتوى مواد حافظة والمشروبات الغازية.3- الحفاظ على أعلى مستوى من النظافة فى المنزل .4- الحفاظ على غذاء الطفل المتكون من الألياف، والفواكه والمياه القائمة مثل البطيخ، والمعادن والخضروات.5- أن تكون ملابس الطفل من القطن وفضفاضة وخفيفة الوزن ، ولابد من الابتعاد عن أشعة الشمس خلال وقت الذروة .