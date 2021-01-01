إزاى تفرقى بين البقدونس والكزبرة والكرافس والشبت؟.. إنسى الحيرة



البقدونس والكزبرة والكرافس والشبت البقدونس والكزبرة والكرافس والشبت

يواجه الكثيرون حيرة كبيرة لمعرفة الفرق بين البقدونس والكزبرة، حتى أصبح الأمر محل سخرية على السوشيال ميديا، وأصبحوا يستخدمونه للإشارة إلى القرارات المحيرة أو الخيارات المتشابهة جدًا.



إذا كنتِ تواجهين هذه المشكلة يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف عمرو سليم كيفية معرفة الفرق بين أنواع الخضر بشكل سهل وبسيط.



أولاً البقدونس:

يمتاز البقدونس باللون الأخضر الداكن وله ملمس عادي ليس بخشن، كما أوضح الشيف أن أعواد البقدونس قوية نسبياً وطويلة، أما الورقة فيكون حجمها متوسط وليس بها تعرجات كثيرة، كما تمتاز ورقاته بقوة رائحتها، وأضاف الشيف أنها تستخدم في الغالب في تحضير المحاشي والكفتة بأنواعها كما أنها أنسب خيار لتزيين أطباقك.

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ثانياً الكزبرة:أما الكزبرة فهي تتميز بلون أخضر فاتح ومائل للصفرة قليلاً، ذات ملمس ناعم جدا ومائل للزوجة، كما أن أعوادها طرية قليلاً وأقصر نسبيا من البقدونس، وأضاف الشيف أن شكل الورقة الخاصة بالكزبرة أعرض من البقدونس مع تعرجات كثيرة في طرف الورقة، كما أن رائحتها قوية وتستخدم مع القلقاس والملوخية والمحاشي والأسماك وطواجن السي فود.ثالثاً الشبت:وهو أبسط الخضراوات من حيث الوصف ويسهل جداً تمييزه عن البقدونس والكزبرة، حيث أوضح الشيف أن الشبت من الخضر العطرية والتي تضيف مذاقا رائعا لأطباق الشوربة والمحاشي والخلطات المضافة على الطواجن وغيرها، كما أن شكلها عبارة عن أعواده تحتوي على وريقات خضراء زاهية كثيفة ورفيعة للغاية وكأنها خيوطاً متصلة ببعضها وذو ساق قصيرة.رابعاً الكرافس:يعتبر الكرافس أقرب شبها من البقدونس، ولكن أوراقه فاتحة اللون وأكبر قليلاً من أوراق البقدونس، إلا أن أعواده سميكة بشكل أوضح وصلبة بعض الشيء، كما أن يفضل استخدامه في السلطات وفي تحضير أطباق الشوربة خاصة شوربة الخضار لما تعزز نكهة الخضراوات بشكل قوي ومثالي.