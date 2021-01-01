بسبب فضيحة وجبة الإفطار.. مطالبات باستقالة رئيسة وزراء دولة أوروبية



رئيسة وزراء فنلندا رئيسة وزراء فنلندا

عرضت فضائية "يورو نيوز"، مقطع فيديو لمطالبات جماهيرية باستقالة رئيسة وزراء فنلندا؛ بسبب "فضيحة فواتير الإفطار".





وطالب عدد من الفنلنديين، رئيسة وزرائهم “سانا مارين”، بالاستقالة بسبب شبهات فساد مالي حول بدلات تغطي كلفة وجبات الإفطار التي تتناولها في مقرها الرسمي والتي بلغت 850 يورو في الشهر.





قد يعجبك أيضا...

وكانت صحيفة “إلتاليتي” اليومية، كشفت عن وصول فواتير إفطار رئيسة الوزراء إلى هذا المبلغ بعدما كان الإحصاء الأول لها في حدود 300 يورو شهريا.وشكك تقرير الصحيفة، في أحقية “مارين”، في تلك البدلات حتى وإن استهلكت تلك الوجبات بمقر إقامتها الرسمي.وأصدر مكتب “مارين”، بياناً أكد فيه تقرير الصحيفة، وقال إنه خلال الفترة ما بين يناير – مايو وصلت تكلفة استخدام مارين لخدمات الغذاء خلال إقامتها بمسكن الوزير الرسمي 14,363,20 يورو أي 845 يورو شهرياً.وأضاف البيان أن هذا المبلغ تتضمن كلفة "وجبات الإفطار والوجبات الباردة".من جهتها، قالت “مارين”، إنها اتبعت الإجراءات الخاصة بالبدلات المالية كما شُرحت لها من قبل طاقم رئاسة الوزراء عند توليها المنصب.وأضافت في حوار لإذاعة "YLE": "لم يكن لدي أي فكرة بالطبع عن عدم الوضوح بشأن بدل الإفطار".وأشارت إلى أن العديد من رؤساء الوزراء السابقين قد استفادوا منها أيضا، لكنها قالت إنه سيتم النظر في القواعد وتحديثها إذا لزم الأمر.