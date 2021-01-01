مقتل مستشار قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني

أفادت صحيفة الشرق الوسط بأنه تم تشييع جثمان اللواء في القوات السورية نزار عباس الفهود من المستشفى العسكري في مدينة حمص وسط سوريا، والذي قتل مع المستشار العسكري في الحرس الإيراني حسن عبد الله زاده، المعروف بأنه كان "مستشاراً" لقاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الذي اُغتيل في غارة أمريكية قرب بغداد مطلع العام الماضي.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن وسائل إعلام إيرانية نعت عبد الله زاده ومرافقه محسن عباسي.
وأبان الإعلام الأردني أن عبد الله زاده "كان ضابط أمن منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ثم البوكمال شرق سوريا، وأحد أبرز المستشارين العسكريين الإيرانيين في معارك غوطة دمشق وحلب".
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