فصل طالب بإعلام الأزهر سب الكلية وأعضائها بألفاظ نابية

فصلت جامعة الأزهر، طالب بالفرقة الأولى بكلية الإعلام بالقاهرة، بسبب قيامه بسب الكلية وأعضاء هيئة التدريس بألفاظ نابية .
وقال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن الكلية قررت إحالة الطالب "عبدالرحمن.م.س.م.ص" بالفرقة الأولى لمجلس تأديب لإساءته البالغة للكلية التي ينتمي إليها، على إحدى جروبات الكلية على موقع "فيسبوك.
وأضاف السعيد ، أن الأقوال التي تلفظ بها الطالب في حق كليته وأساتذته لا تليق أبدا بالأزاهرة، المنوط بهم أن يكونوا قدوة لزملائهم بالجامعات الأخرى، لذلك جاء قرار فصله حتى يكون عبرة لأي طالب تسول له نفسه الخروج عن المنهج الأزهري، أو الأخلاق التي تربى عليها الطلاب منذ بداية التحاقهم بالأزهر الشريف.
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