هاشتاج السيسي يصل إلى قلوب أهل غزة يجتاح تويتر

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صورة الخبر: السيسي
السيسي

تصدر هاشتاج "السيسي يصل إلى قلوب أهل غزة"، موقع التغريدات القصيرة “تويتر” مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد دخول معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لبدء عملية الإعمار، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتفاعل العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج، وكانت التعليقات كالتالي:

https://twitter.com/Esll7970Gladii/status/1400876001601765384/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1400876001601765384%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitframe.com%2Fshow%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEsll7970Gladii%2Fstatus%2F1400876001601765384%3Fs%3D19

المصدر: elbalad

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