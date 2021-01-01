هبوط أرضى يؤدى إلى إخلاء 5 منازل وسط الإسكندرية.. فيديو



إخلاء 5 منازل وسط الإسكندرية إخلاء 5 منازل وسط الإسكندرية

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول إخلاء 5 عقارات فى وسط بالإسكندرية بسبب هبوط أرضى.



وأشار الحاج بيسو محمد أحد شهود العيان إن هناك هبوطا أرضيا تسبب فى تصدعات لـ 5 عقارات مجاورة، منها عقارات قديمة آيلة للسقوط ولكنها مأهولة بالسكان وقامت الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتوجه إلى موقع الهبوط وإخلاء العقارات المتضررة حفاظا على أرواح السكان واتخاذ الازم من توزيع إعانات عاجلة عليهم .



وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه بناء علي الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة، وقع هبوط أرضي أدي إلي ميل عقاري رقم 20 و22 شارع سيدي قشطم وأرقام 21 و23 و25 شارع سيدي علي البدوي كوم الدكة وتم إخلاء العقارات بمعرفة رئيس حي وسط.

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وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إلى أنه بناء علي توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، توجه علي الفور فريق الإغاثة المكون من سعيد حسين والسيدة هدي مهني رئيس وحده كوم الدكه و سناء كمال باحثه بالوحدة وفريق الإغاثة بمؤسسة التكافل الاجتماعي.وتبين أنه تم إخلاء السكان لحين العرض علي لجنة المنشآت الهندسية بحي وسط لوجود خطورة علي السكان.وقد تم حصر الأسر المتضررة وعددها 15 أسرة وعمل ابحاث اجتماعية وتم صرف مساعدات استثنائية عاجله لكل اسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وجارى استكمال مستندات صرف مساعدة الإعاشة من بند الاغاثة بالمديرية.https://www.facebook.com/watch/?v=1192517997859575