قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول إخلاء 5 عقارات فى وسط بالإسكندرية بسبب هبوط أرضى.
وأشار الحاج بيسو محمد أحد شهود العيان إن هناك هبوطا أرضيا تسبب فى تصدعات لـ 5 عقارات مجاورة، منها عقارات قديمة آيلة للسقوط ولكنها مأهولة بالسكان وقامت الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتوجه إلى موقع الهبوط وإخلاء العقارات المتضررة حفاظا على أرواح السكان واتخاذ الازم من توزيع إعانات عاجلة عليهم .
وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه بناء علي الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة، وقع هبوط أرضي أدي إلي ميل عقاري رقم 20 و22 شارع سيدي قشطم وأرقام 21 و23 و25 شارع سيدي علي البدوي كوم الدكة وتم إخلاء العقارات بمعرفة رئيس حي وسط.
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التعليقات على هبوط أرضى يؤدى إلى إخلاء 5 منازل وسط الإسكندرية.. فيديو
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