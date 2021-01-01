قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة



مصر للطيران مصر للطيران

أصدرت مصر للطيران، تعليمات هامة لعملائها الراغبين في السفر إلى المملكة المتحدة، وذلك في ضوء القرارات الجديدة الصادرة من السلطات المختصة بالمملكة المتحدة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



أوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، الجمعة، أنه يجب على عملاءها الراغبين في السفر إلى المملكة المتحدة مراعاة عدة تعليمات جديدة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 8 يونيو، حيث يجب الانتباه لما يلي:



بالنسبة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة : -

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- لن يُسمح بالسفر من مصر إلى إنجلترا إلا لمن لهم حق الإقامة بالمملكة المتحدة.- يجب حجز إجراءات الحجر الصحي المستحدثة في أحد الفنادق المعتمدة وحجز اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل السفر من خلال الرابط: https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/.- إجراء اختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل إقلاع الرحلة بما لا يزيد عن 72 ساعة بنتيجة سلبية مع إجراء عدد (2) اختبار PCR خلال يومين من الوصول إلى إنجلترا وكذلك بعد اليوم الثامن من الوصول.- ملأ البيانات المطلوبة على نموذج بيانات الراكب (PLF) لتسجيل بيانات الحجر الصحي وحجز الاختبارات.- سيتم استقبال الركاب القادمين من مصر في أماكن مخصصة بمطار لندن هيثرو عند الوصول.بالنسبة للقادمين من المملكة المتحدة إلى مصر:-- كما هو مُطبق في الوقت الحالي، ضرورة اختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل إقلاع الرحلة بما لا يزيد عن 96 ساعة بنتيجة سلبية.كما تهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين من وإلى وجهاتها المختلفة ضرورة مراجعة متطلبات السفر المنشورة عبر موقعها الإلكتروني قبل السفر، وكذلك الاتصال بمركز خدمة العملاء داخل مصر لمراجعة حجوزاتهم او مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر وحول العالم.