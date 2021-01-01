اكتشف علماء آثار من الولايات المتحدة والمكسيك أن البشر كانوا يتواجدون في الأميركيتين قبل نحو 20 ألف عام مما كان يعتقد سابقا.
ووفق ما ذكر موقع "ساينس أليرت"، فإن علماء الآثار استخدموا تقنيات حديثة ومتقدمة لتحديد عمر العظام المدفونة في كهف كوككاتلان في وادي تهواكان بالمكسيك.
وتوصل العلماء إلى ما وصف بـ"النتائج المذهلة"، حيث وجدوا أن التواجد البشري في المنطقة كان قائما منذ 33 ألف عام، أي قبل آلاف السنين من تمدد الصفائح الجليدية، وقبل حوالي 20 ألف عام مما كانت تشير إليه الأدلة السابقة.
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التعليقات على اكتشاف ينسف أدلة وجود البشر بالأميركيتين.. قبل 33 ألف عام
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