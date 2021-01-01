القراءة والكتابة علاجك للتخلص من الاكتئاب

يؤثر الاكتئاب على صحة الجهاز التنفسي والجسم وكذلك على أسلوب التفكير وطريقة التصرف، و يؤدي إلى العديد من المشاكل العاطفية والجسمانية خاصة للشباب الذين يمرون بالعديد من التغيرات في مرحلة وسنوات المراهقة والتي تمتد لعدة سنوات ومن ثم يدخل الشاب أو الفتاة في حلقة مفرغة من التعاسة وانعدام الرغبة في الحياة .
أعراض القلق والاكتئاب
وأثبتت الدراسات الحديثة أن عدد حالات القلق والاكتئاب تزداد كل يوم على مستوى العالم، ومن أهم أعراض الاكتئاب فقدان الاهتمام بأمور كانت مفضلة ومحببة سابقًا، وصعوبة في التركيز، وفقدان الوزن بشكل سريع، والشعور بالضعف والإرهاق الشديد بدون سبب واضح، والشعور بالذنب غير مفهوم المصدر، التوتر والقلق الدائم والانفعالات، والشعور باليأس من المستقبل، والبكاء بدون سبب محدد، واضطرابات في النوم، تقلبات وتحولات مزاجية حادة، التفكير والرغبة بالموت.
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