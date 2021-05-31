أعلنت السلطات السعودية، الخميس، إغلاق "كوفي شوب" بعد إقامة حفل داخله ودعوة مشاهير ولاعبين، بالمخالفة لإجراءات مواجهة كورونا.
وقالت وزارة التجارة السعودية، الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "التجارة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض تغلق (كوفي شوب) وتغرّمه 60 ألف ريال بلإقامة حفل افتتاح ودعوة لاعبين ومشاهير ومخالفة الإجراءات الاحترازية".
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين على إعلان وزارة التجارة السعودية، الإثنين، عن استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمّع "مشاهير سناب شات" المخالف للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتغريمها 300 ألف ريال، بعد الضجة التي أثارتها مقاطع فيديو متداولة للحفل الذي ظهرت فيه راقصات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 60 ألف ريال غرامة.. السعودية تغلق مقهى لإقامة حفل وخرق إجراءات كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق