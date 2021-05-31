

60 ألف ريال غرامة.. السعودية تغلق مقهى لإقامة حفل وخرق إجراءات كورونا 60 ألف ريال غرامة.. السعودية تغلق مقهى لإقامة حفل وخرق إجراءات كورونا

أعلنت السلطات السعودية، الخميس، إغلاق "كوفي شوب" بعد إقامة حفل داخله ودعوة مشاهير ولاعبين، بالمخالفة لإجراءات مواجهة كورونا.



وقالت وزارة التجارة السعودية، الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "التجارة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض تغلق (كوفي شوب) وتغرّمه 60 ألف ريال بلإقامة حفل افتتاح ودعوة لاعبين ومشاهير ومخالفة الإجراءات الاحترازية".



ويأتي هذا الإعلان بعد يومين على إعلان وزارة التجارة السعودية، الإثنين، عن استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمّع "مشاهير سناب شات" المخالف للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتغريمها 300 ألف ريال، بعد الضجة التي أثارتها مقاطع فيديو متداولة للحفل الذي ظهرت فيه راقصات.

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وقالت التجارة السعودية في بيان حينها: "فرضت الوزارة وفق اختصاصها غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاع العقوبة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا".