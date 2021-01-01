«البامية الويكا» أفضل طعام لمرضى السكر والضغط

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«البامية الويكا» أفضل طعام لمرضى السكر والضغط

تحتوي البامية على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتحديدًا البامية «الويكا»، والبامية «الويكا» هي البامية ذات الحجم الكبير، وتعد من أفضل طرق الطهي الصحية للبامية، والذي يساعد جسمك في الحصول على كافة العناصر التي تفيد جسمك وشعرك وبشرتك.

وفي هذا الصدد نقدم أبرز فوائد البامية «الويكا» للجسم:

1- تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك المفيد في المراحل الأول للحمل بالنسبة للحوامل، حيث أنها تحمي الطفل من الإصابة بالتشوهات.

2- تعد البامية الويكا من أفضل الأطعمة لمرضى السكر، فهي تساعد على ضبط مستوى السكر في الدم.

3- تساعد البامية على ضبط مستوى ضغط الدم في الجسم، وذلك بفضل احتواء البامية على نسبة عالية من البوتاسيوم والماء، الذين يحافظن على توازن الصوديوم داخل الجسم.

4- تحافظ البامية الويكا على صحة وتحميه من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

5- البامية «الويكا» من أفضل الأطعمة تساعد على فقدان الوزن.

المصدر: بوابة أخبار اليوم

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