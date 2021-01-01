

5 خرافات عن التغذية الصحية 5 خرافات عن التغذية الصحية

التغذية الصحية الهدف الأول لكثير من الناس، فالتغذية الصحية هي التي تتحكم في صحة الإنسان، وتتحكم أيضا في درجة نشاطه وحيويته، ولكن هناك بعض الخرافات التي يتناقلها الجميع دون معرفة مصدرها، وهذه الخرافات قد تكون سبب في إفساد نظام الغذاء الصحي الذي تسعى لتطبيقه، للتمتع بصحة جيدة.



وفي هذا الصدد نقدم أبرز 5 خرافات عن التغذية الصحية بحسب موقع هيلث لاين الطبي:





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1- من الخرافات التي تتناقل منذ قديم الأزل، بأن تناول الأطعمة الغنية بالدهون تساعد على إفساد النظام الغذائي الصحي لك، ولكن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث أن الدهون الغذائية ضرورية للصحة، و تم ربط الأنظمة الغذائية منخفضة الدسم بزيادة مخاطر المشكلات الصحية، بما في ذلك متلازمة التمثيل الغذائي، وقد يؤدي نقص الدهون في الأطعمة إلى زيادة مقاومة الأنسولين ومستويات الدهون الثلاثية ، وهي عوامل خطر معروفة لأمراض القلب.2- تناول المشروبات الغازية الخالية منخفضة السعرات صحية، هذه الخرافة قد تكون سبب في إصابتك بسرطان القولون، حيث أن الدراسات أثبتت بان الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية تحتوي على مواد مسرطنة.3- وجبة الإفطار هي الوجبة الصحية الوحيدة المهمة في اليوم، هذه الخرافة قد تكون سبب في إصابتك بالأنيميا، حيث أن الوجبات الثلاثة الرئيسية مهمة للتمتع بصحة جيدة.4- ترتبط السمنة بالإصابة بالعديد من الحالات الصحية ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والاكتئاب وبعض أنواع السرطان وحتى الموت المبكر، ومع ذلك ، فإن تقليل مخاطر المرض لا يعني بالضرورة أن تكون نحيفًا، الأهم من ذلك هو اتباع نظام غذائي مغذي والحفاظ على نمط حياة نشط ، حيث تعمل هذه السلوكيات في كثير من الأحيان على تحسين وزن الجسم ونسبة الدهون في الجسم.5- من الخرافات المنتشرة، جميع العصائر صحية، وهذا غير صحيح، فجميع العصائر المباعة في الأسواق تحتوي على نسبة من السكر، أو المحليات الصناعية التي تفسد لك نظامك الصحي.