

تنفجر على تفاهات.. 5 أبراج «عصبية» عليك أن تبتعد عنها فورا في لحظات الغضب تنفجر على تفاهات.. 5 أبراج «عصبية» عليك أن تبتعد عنها فورا في لحظات الغضب

بالمقارنة مع علامات البروج الأخرى، يمكن أن تُظهر بعض الأبراج استيائها وعلامات الغضب بشكل عنيف عن غيرها.



وفقًا لموقع medikforum، يعتبر خبراء الأبراج أن هناك 5 أبراج تحديدا هي الأكثر عصبية وانفعالا بين الرجال والنساء.



في حالة النساء

برج الحمل

على الرغم من أن النساء اللواتي يحملن علامة البروج هذه يبتعدن بسرعة عن المشاعر السلبية، وكقاعدة عامة، لا ينتقمن. إلا أنهن في لحظات الغضب يمكن أن يصبحن «عنيفين جدا» مع رغبة لا تقهر في الانتقام من أولئك الذين أساءوا.

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العقربمن الصعب للغاية على «العقارب» ضبط النفس في الظروف التي يتأذى فيها كبريائها. المزاج والعاطفة المتزايدة هي نقطة ضعف هذه العلامة. لذلك لن تنجح طرق المحادثة معهن بطريقة هادئة.أسدالإناث لا تتسامح مع المنافسة، وعندما تواجه منافسة، يمكن أن تسقط كل غضبها عليها. المشاجرات معهم صاخبة وعنيفة. ولذلك من أجل تسوية الأمور بشكل علني، يجب أن يكون لديك مساحة أمان كبيرة.برج الجديفي كثير من الأحيان، نساء هذه العلامة يعتبروا دكتاتوريين داخل المنزل، يهيمنون على بقية الأسرة، بما في ذلك الأزواج. يحب «الجدي» بشكل عام أن يشعر بتفوقه، وأحيانًا يظهر مزاجًا سيئًا لمجرد إرضاء غروره.الحوتللوهلة الأولى، لا يمكن أن تنتمي نساء هذا البرج بأي حال من الأحوال إلى أكثر العلامات عصبية، نظرًا لأنها تبدو ظاهريًا في كثير من الأحيان هادئة، حتى لو كانت منفصلة إلى حد ما.ولكن، في ظروف التوتر والاستياء المُلحق بهم، يمكن أن يُظهروا أنفسهم بشكل غير متوقع بقسوة شديدة، ويؤذون بشدة بكلماتهم الخاصة.في حالة الرجالبرج الحملغالبًا ما يكونون ملتزمين تمامًا بالوظائف والنجاح، ويمكن أن يكونوا غاضبين وعدوانيين مع أولئك الذين يبطئون بطريقة ما تقدمهم ويتدخلون معهم.الجوزاءرجال هذه العلامة قادرون أيضًا على أن يكونوا فظين للغاية وعصبيين تجاه الأشخاص الذين لا يعتدون بآرائهم بشكل خاص.أسدالذكور «الأسود»، مثل النساء، حساسون للمنافسة وقلة الاهتمام الذي يستحقونه. إنهم يتصرفون بعنف مع الأشخاص الذين «يظهرون شخصية» أيضًا ويحاولون إظهار تفوقهم.العقربهؤلاء الممثلون لدائرة البروج من بين الرجال غيورون جدًا، ولا يتحكمون بشكل جيد في انفعالهم، والذي يمكن أن يتفجر على تفاهات. لا يمكن أن يكونوا وقحين فحسب، بل عدوانيين أيضًا.برج القوسيمكن أن يغضبوا وينزعجوا ، لكنهم يفعلون ذلك لصالح التنمية العامة أكثر من نية إذلال شخص ما.