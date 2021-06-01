

أسعار العملات الأجنبية.. الدولار عند أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع واليورو ينخفض أسعار العملات الأجنبية.. الدولار عند أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع واليورو ينخفض

تراجعت أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار الأمريكى اليوم الجمعة، الذى شهد استقرارا بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وفقا لوكالة رويترز.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة الموافق 4-6-2021

الدولار الأمريكى



استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة وكانت أسواق العملات هادئة حيث انتظر المتعاملون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق من الجلسة.

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يبحث مستثمرو العملات عن مؤشرات على قوة الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة وإمكانية تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية ، وهو ما يعتبر إيجابيا بالنسبة للدولار.وتجمع التوقعات بشأن البيانات ، المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، على إضافة 650 ألف وظيفة في مايو.ارتفع الدولار أمس الخميس ، محققًا أكبر مكاسب يومية له في شهر ، بعد أن انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى أقل من 400 ألف للمرة الأولى منذ أن بدأ جائحة كورونا منذ أكثر من عام ، وزادت جداول الرواتب الخاصة بأكثر بكثير مما كان متوقعًا.في الساعة 1039 بتوقيت جرينتش ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪ اليوم عند 90.562 ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى جديد في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة. توقف المسار الهبوطي للدولار في أبريل ومايو مؤقتًا ، مع ارتفاع الدولار حتى الآن في يونيو.انقسم محللو استراتيجيات الصرف الأجنبي في استطلاع أجرته رويترز بالتساوي تقريبًا حول اتجاه الدولار على المدى القريب بعد شهرين من الضعف الواسع ، حيث ينتظرون إشارات أوضح من صانعي السياسة.اليورووانخفض اليورو 0.1٪ إلى 1.21100 دولار مقابل الدولار.الينجرى تداول الين الياباني عند 110.120 مقابل الدولار، وكان التقلب الضمني للدولار / الين قد ارتفع خلال الليل إلى أعلى مستوى في شهر فوق 8٪ أمس الخميس وبلغ التقلب الضمني لليورو / الدولار أعلى مستوياته منذ منتصف مارس.الدولار الأسترالياستقر الدولار الأسترالي ، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أبريل يوم الخميس ، بالقرب من هذه المستويات المنخفضة عند 0.76635 ، مرتفعًا بأقل من 0.1٪ خلال اليوم.الدولار النيوزيلنديوبالمثل ، كان الدولار النيوزيلندي عالقًا بالقرب من أدنى مستويات الجلسة السابقة عند 0.71557.اليوان الصينيتراجع اليوان الصيني متجاوزًا المستوى 6.40 ، بعد أن انخفض بعيدًا عن أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عندما تحرك البنك المركزي الصيني للحد من مكاسب العملة في وقت سابق من هذا الأسبوع.ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا أمس الخميس يحظر على الكيانات الأمريكية الاستثمار في عشرات الشركات الصينية التي لها صلات مزعومة بقطاعي تكنولوجيا الدفاع أو المراقبة ، وهي خطوة تقول إدارته إنها توسع نطاق أمر معيب قانونيًا في عهد ترامب.العملات المشفرةوخسرت العملات المشفرة بعد تغريدة من إيلون ماسك رئيس تسلا، بشأن التخلي عن البيتكوينوفي الساعة 1044 بتوقيت جرينتش ، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 6.4 ٪ عند حوالي 36700 دولار ، بينما انخفض الأثيريوم بنسبة 7.6 ٪ عند حوالي 2640 دولارًا.الجدير بالذكر أنه بعد بيانات الوظائف ، سيتحول الانتباه إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 10 يونيو واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 15-16 يونيو ، حيث من المتوقع أن تكون أسواق العملات هادئة حتى ذلك الحين.