

«برنت» يكسر حاجز 71 دولارًا.. أسعار البترول العالمية تعاود الارتفاع «برنت» يكسر حاجز 71 دولارًا.. أسعار البترول العالمية تعاود الارتفاع

ارتفعت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع معاودة خام برنت العالمي إلى أعلى مستوى له منذ عام ليكسر حاجز الـ 71 دولارًا للبرميل.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر أغسطس، بأكثر من 0.6%، ما يعادل 40 سنتًا، ليصل إلى 71.60 دولارًا للبرميل.



كما ارتفع سعر عقود خام غرب تكساس الوسيط المستقبلية، تسليم شهر يوليو، بنحو 0.6%، أو ما يوازي 40 سنتًا، ليسجل 69.07 دولارًا للبرميل.

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وكان الخام القياسي صعد لأعلى مستوى منذ مايو عام 2019 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكانت أسعار الذهب الأسود تتداول داخل النطاق الأحمر في وقت مبكر من التعاملات.ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب بأكثر من 2% خلال الأسبوع الجاري، فيما يسير الخام الأمريكي على الطريق الصحيح نحو تحقيق زيادة أسبوعية بنحو 4%.وتأتي هذه المكاسب على خلفية التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، ومن ثم تعافي الطلب العالمي على الوقود، بعدما التداعيات التي خلفها وباء فيروس كورونا المستجد.ومن جانبه، قال بنك جيه بي مورجان في تصريحات له، إنه لا يزال يرى تعافي الطلب على النفط بأنه نتيجة للتطعيمات باللقاح المضاد لوباء كورونا.وعلى صعيد المخزون الأمريكي من النفط، فتراجع بنحو 5.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، فيما زادت مخزونات البنزين والمقطرات بنحو 1.5 و3.7 مليون برميل على التوالي.وينتظر المستثمرون صدور التقرير الأسبوعي لنشاط الحفر في الولايات المتحدة ، وذلك في وقت لاحق من اليوم.