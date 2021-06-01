

سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 3 يونيو بقيمة 11 جنيه خلال نهاية تعاملات اليوم مقارنة بأسعار تعاملات الأمس، وذلك في ظل تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا خلال نهاية تعاملات البورصات العالمية لتسجل 1870 دولار .



سعر الذهب اليوم عيار 21

وهبط سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 805 جنيه.



سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 هبوطاً ليبلغ 700 جنيه خلال بداية تعاملات اليوم

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سعر الذهب اليوم عيار 24وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر 914 جنيه.سعر الجنيه الذهب اليومسجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعاً ليسجل 6440 جنيها، ويسجل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 914 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.سعر أوقية الذهب بالدولارسجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1870 دولارا للأوقية.سجلت أسعار الذهب تراجعا عند تسوية تعاملات اليوم الخميس لتحقق أدنى مستوى في أسبوعين بعد بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية.وانخفضت سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.9% أو 36.60 دولار ليصل إلى 1873.30 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 18 مايو.وتأثرت أسعار الذهب سلباً بالصعود القوي للدولار الأمريكي والذي يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات أعلى 1.62%.وأضاف القطاع الخاص الأمريكي نحو مليون وظيفة في مايو وبأكثر من توقعات المحللين، بدعم من وظائف قطاع الضيافة