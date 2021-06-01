شهدت أسعار مواد البناء المحلية، من «حديد وجبس وأسمنت» حالة من الاستقرار في الأسواق، بنهاية تعاملات الأسبوع الجمعة 4 يونيو 2021، وجاءت أسعار الجملة لمواد البناء المحلية من حديد وأسمنت وجبس بالأسواق كالتالي.
«الحديد»
سجل سعر حديد المصريين، 14 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 14 ألفًا و600 جنيه، وحديد العتال 14 الفا و450 جنيه للطن، وحديد عطية 14 ألفًا و300 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 14 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 14 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 14 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 14 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 14 ألفًا و300 جنيه.
«الأسمنت المسلح»
سجل سعر الأسمنت المسلح 800 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 778 جنيهاً للطن، والسويدي 798 جنيهاً للطن، وحلوان 795 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 898 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 850 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس 795 جنيها للطن وأسمنت سيناء 753جنيها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار مواد البناء بنهاية تعاملات الجمعة 4 يونيو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق