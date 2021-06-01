

أسعار مواد البناء بنهاية تعاملات الجمعة 4 يونيو أسعار مواد البناء بنهاية تعاملات الجمعة 4 يونيو

شهدت أسعار مواد البناء المحلية، من «حديد وجبس وأسمنت» حالة من الاستقرار في الأسواق، بنهاية تعاملات الأسبوع الجمعة 4 يونيو 2021، وجاءت أسعار الجملة لمواد البناء المحلية من حديد وأسمنت وجبس بالأسواق كالتالي.



«الحديد»

سجل سعر حديد المصريين، 14 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 14 ألفًا و600 جنيه، وحديد العتال 14 الفا و450 جنيه للطن، وحديد عطية 14 ألفًا و300 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 14 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 14 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 14 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 14 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 14 ألفًا و300 جنيه.



«الأسمنت المسلح»

سجل سعر الأسمنت المسلح 800 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 778 جنيهاً للطن، والسويدي 798 جنيهاً للطن، وحلوان 795 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 898 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 850 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس 795 جنيها للطن وأسمنت سيناء 753جنيها.

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«الأسمنت الأبيض»سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.«الأسمنت المخلوط»كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 600 جنيهاً للطن، وأسمنت ايه وان 590 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 610 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 600 جنيهاً للطن.«الأسمنت المقاوم»فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 820 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 885 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 820 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 820جنيهاً للطن.«الجبس»واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهاً للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهاً للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهاً للطن، وجبس السويس 580 جنيهاً للطن.