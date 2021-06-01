

وظائف شاغرة في المترو.. مطلوب صرافي تذاكر وعمال تأمين ونظافة |خاص وظائف شاغرة في المترو.. مطلوب صرافي تذاكر وعمال تأمين ونظافة |خاص

كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق عن قرب استلام الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "العتبة-عدلي منصور".



وقال المصدر لـ "بوابة أخبار اليوم"، إن الشركة الفرنسية "RATP" ستتسلم مواقع العمل أواخر شهر يونيو الجاري، وذلك ضمن العقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية بقيمة 1.138 مليار يورو لمدة 15 عاما.



وأوضح أن الشركة ستقدم خدمة عالية المستوى فيما يخص الصيانة والتشغيل، كما ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة 100%.

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وذكر أنه سيتم الاعتماد على مشغلي الخط الثالث بشكل كامل، ومن ثم طرح مسابقة تعيين جديدة على وظائف صرافي التذاكر وعمال تأمين المحطات ونظافة المحطات وغيرها.