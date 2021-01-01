

استنادًا إلى الصور التشويقية.. هكذا ستبدو كيا سبورتاج موديل 2022 الجديدة استنادًا إلى الصور التشويقية.. هكذا ستبدو كيا سبورتاج موديل 2022 الجديدة

كان هذا منذ أيام قليلة حين شاركت كيا العديد من الصور التشويقية التي تصور الجيل القادم من سيارتها سبورتاج، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى قام أحد المعجبين بالسيارة ببناء تصميم تخيلي استنادًا إلى الصور التشويقية، لنرى التصميم الذي ستكون عليه سبورتاج.



يتوقع أن تأتي سبورتاج الجديدة في تكوينين لقاعدة العجلات حسب السوق، على أن تكون المقصورة أكثر اتساعًا، وستحتل شاشة عريضة مركز الصدارة فيها، وهي في الحقيقة ليست شاشة واحدة، بل تحتوي على شاشات عرض جنبًا إلى جنب داخل قطعة زجاجية كبيرة تشبه تلك الموجودة في السيارة EV6 الكهربائية.



وتبدو سبورتاج في التصميم المتخيل ذات ملامح قوية وخطوط حادة، تبدو واضحة على غطاء المحرك الذي يستقر على حافته شعار كيا الجديد، والشبكة الأمامية الواسعة الممتدة بعرض المقدمة، والمصابيح الأمامية التي تشبه إلى حد ما مصابيح السيارة توسان.

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نتوقع مجموعة كبيرة من أنظمة نقل الحركة مع خيارات البنزين والديزل والهجين. ولأول مرة منذ إطلاق سبورتاج منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ستكون هناك نسخة مخصصة للسوق الأوروبية. حتى الآن هذا العام، كان الطراز السابق هو السيارة الأكثر مبيعًا لشركة كيا في القارة القديمة، حيث حقق مبيعات أقل بقليل من 30،000 أو بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي.يجب أن تبدأ مبيعات سبورتاج قبل نهاية العام، مبدئيًا في موطنها في كوريا الجنوبية قبل مناطق أخرى مثل أوروبا وأمريكا الشمالية.