كان هذا منذ أيام قليلة حين شاركت كيا العديد من الصور التشويقية التي تصور الجيل القادم من سيارتها سبورتاج، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى قام أحد المعجبين بالسيارة ببناء تصميم تخيلي استنادًا إلى الصور التشويقية، لنرى التصميم الذي ستكون عليه سبورتاج.
يتوقع أن تأتي سبورتاج الجديدة في تكوينين لقاعدة العجلات حسب السوق، على أن تكون المقصورة أكثر اتساعًا، وستحتل شاشة عريضة مركز الصدارة فيها، وهي في الحقيقة ليست شاشة واحدة، بل تحتوي على شاشات عرض جنبًا إلى جنب داخل قطعة زجاجية كبيرة تشبه تلك الموجودة في السيارة EV6 الكهربائية.
وتبدو سبورتاج في التصميم المتخيل ذات ملامح قوية وخطوط حادة، تبدو واضحة على غطاء المحرك الذي يستقر على حافته شعار كيا الجديد، والشبكة الأمامية الواسعة الممتدة بعرض المقدمة، والمصابيح الأمامية التي تشبه إلى حد ما مصابيح السيارة توسان.
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التعليقات على استنادًا إلى الصور التشويقية.. هكذا ستبدو كيا سبورتاج موديل 2022 الجديدة
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