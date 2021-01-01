

خطوات شراء سيارة رخيصة من مزاد «جمارك مطار القاهرة» وأنواعها خطوات شراء سيارة رخيصة من مزاد «جمارك مطار القاهرة» وأنواعها

يبحث العديد من راغبي اقتناء سيارة بسعر رخيصة تناسب إمكانياتهم المادية ولن يستطيع الحصول عليها سوى من مزاد حكومي بسبب عدم إقبال الكثير على الشراء من تلك المزادات الحكومية لعدم معرفتهم بآلية التعامل مع المزادات.



موعد ومكان المزاد



تعقد في الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 2021/6/16 بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 61 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وبساحة أرض المعارض شارع صلاح سالم.

قد يعجبك أيضا...

وأنواع السيارات المعروضة في مزاد 16 يونيو 2021والسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل «رانج روفر سبورت وفولفو وهونداى وBMW وفورد وميتسوبيشي وتويوتا كامري وكورونا ومرسيدس ونيسان وكيا ودودج سوزوكي وكريسلر وهامر وسانج يونج وميي باص وميكروباص وأتوبيس 52 راكب ورأس جرار وموتوسيكل».خطوات شراء سيارة من المزاد:تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه، بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير بالدقي.ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها «التجار» ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة،وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التأمين.كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفي حالة عـدم السداد في نفـس اليوم يكون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الأداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام | المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومًا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية «الهيئـة ـ الجـهـة مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة» علمًا بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافًا اليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.وجميـع السيارات المباعـة بصـفـة لا تـرخص يـتم طـمـس رقـم الشـاسـيـه تـحـت إشـراف الجهـهة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشتري ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك «حوادث – محروقة» يتم تكهينا وتخريدها طبقًا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كـل يـوم تاخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرًا أو جـوًا وحسب الاشتراطات الجمركيه وقت التصدير.ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـأمين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـأمين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطه ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحـة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمسائلة التأديبيـة والقضائية وألا سيتم مصادرة التأمين الإبتدائي.وعلى المتزايدين إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.