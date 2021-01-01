عرضت فيات في شهر مايو الماضي سيارة كروس أوفر جديدة في البرازيل، وحملت السيارة اسمًا مؤقتًا هو SuvFiat، وهو مؤقت لأن العلامة التجارية ستيلانتيس المالكة لفيات طلبت من عملائها اختيار الاسم النهائي للسيارة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://suv.fiat.com.br/ ، على أن يصبح الاسم الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات خلال الأيام القادمة هو الاسم الرسمي للسيارة الذي ستحمله عند طرحها للبيع في البرازيل في شهر سبتمبر المقبل.
وأتاحت فيات لعملائها الاختيار بين Pulse وTuo وDomo، والآن حصلت السيارة أخيرًا على اسم، حيث حصل اسم Pulse على 65 في المائة من الأصوات، وجاء Domo في المركز الثاني بنسبة 25 في المائة، بينما جاء TUO في المرتبة الأخيرة بنسبة 10 في المائة فقط.
وللاحتفال بهذه المناسبة، أصدرت فيات صورتين مع مقطع فيديو تُظهر الكروس أوفر الصغيرة مع شارة Pulse على الباب الخلفي.
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التعليقات على أخيرًا.. سيارة فيات الكروس أوفر الجديدة تحصل على اسم
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