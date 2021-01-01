

أخيرًا.. سيارة فيات الكروس أوفر الجديدة تحصل على اسم أخيرًا.. سيارة فيات الكروس أوفر الجديدة تحصل على اسم

عرضت فيات في شهر مايو الماضي سيارة كروس أوفر جديدة في البرازيل، وحملت السيارة اسمًا مؤقتًا هو SuvFiat، وهو مؤقت لأن العلامة التجارية ستيلانتيس المالكة لفيات طلبت من عملائها اختيار الاسم النهائي للسيارة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://suv.fiat.com.br/ ، على أن يصبح الاسم الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات خلال الأيام القادمة هو الاسم الرسمي للسيارة الذي ستحمله عند طرحها للبيع في البرازيل في شهر سبتمبر المقبل.



وأتاحت فيات لعملائها الاختيار بين Pulse وTuo وDomo، والآن حصلت السيارة أخيرًا على اسم، حيث حصل اسم Pulse على 65 في المائة من الأصوات، وجاء Domo في المركز الثاني بنسبة 25 في المائة، بينما جاء TUO في المرتبة الأخيرة بنسبة 10 في المائة فقط.



وللاحتفال بهذه المناسبة، أصدرت فيات صورتين مع مقطع فيديو تُظهر الكروس أوفر الصغيرة مع شارة Pulse على الباب الخلفي.

قد يعجبك أيضا...

ومن المواصفات الفنية القليلة التي تم إصدارها حتى الآن من قبل شركة فيات، نعلم أن Pulse الجديدة لديها قاعدة عجلات بقياس 2532 ملم، وستأتي على منصة MILA، التي تجلب المزيد من الأداء والمتانة والراحة، كما تعزز السلامة.وفي البرازيل، ستبيع شركة فيات Pulse بمحرك تربو مطور حديثًا. يُعتقد أن مجموعة نقل الحركة عبارة عن وحدة ثلاثية الأسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 120 حصانًا وعزم دوران يبلغ 196 نيوتن متر مع خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات. من المتوقع أن يكون المحرك الأساسي 1.3 لتر بقوة 109 أحصنة و139 نيوتن متر مرتبطًا بناقل حركة خمس سرعات يدوي أو CVT .ومن المقرر أن يتم العرض الرسمي الأول للسيارة في الأسابيع المقبلة، على أن تبدأ المبيعات في وقت ما من الخريف المقبل.