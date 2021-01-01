

غبور تستحوذ رسمياً على شانجان الصينية وتطرح 4 موديلات جديدة غبور تستحوذ رسمياً على شانجان الصينية وتطرح 4 موديلات جديدة

جي بي أوتو تستحوذ رسمياً على وكالة سيارات شانجان الصينية وتطرح 4 موديلات جديدة

سعد حبيب: نفخر بشراكتنا مع شانجان … ونحرص على تطوير السوق المصري بسيارات مختلفة لتلبية احتياجات كافة الشرائح والمستهلكين



شوهاو هونج: سعداء بتعاوننا مع مجموعة جي بي أوتو ذات التاريخ الطويل والخبرة العميقة في سوق السيارات، وحصلنا على جوائز عديدة بمختلف دول العالم



أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو الرائدة في قطاع السيارات المصري، عن استحواذها رسمياً على وكالة سيارات العلامة الصينية شانجان، لتعود سيارات شانجان إلى السوق المصري بأربعة موديلات تتميز بقدرات عالية وأسعار تنافسية تلبي كافة احتياجات وتطلعات المستهلك ليتمتع بتجربة قيادة فريدة مدعومة بأحدث وسائل التكنولوجيا والأمان والسلامة. تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية جى بى غبور أوتو التي تؤمن بضرورة تعزيز قطاع السيارات وتقديم كل ما هو جديد للسوق والمستهلك المصري.

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وتتمثل الموديلات الأربعة التي تطرحها جي بي أوتو من شانجان في السيارة شانجان New Alsvin، والسيارة شانجان EADO DT وهما من فئة السيدان، وكذلك السيارة شانجان CS15، والسيارة شانجان CS55، وهما من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV. وتتمتع سيارات شانجان بتكنولوجيا فائقة توفر لمستخدمها الرفاهية وتجربة قيادة فريدة، كما تضم أعلى مواصفات السلامة والأمان، حيث تمكن شانجان من منافسة عدد من العلامات التجارية.وفي هذا الإطار قال سعد حبيب، رئيس قطاعات مبيعات السيارات الملاكي لمجموعة جي بي غبور أوتو: “فخورون بشراكتنا الجديدة مع العلامة الصينية الرائدة شانجان، والتي تعد واحدة من أكبر ٤ مجموعات سيارات في الصين. ونحن سعداء بإطلاق الطرازات الجديدة، التي ستعزز قطاع السيارات المصري، خاصة وأننا سنقوم بدعمها من خلال شبكة خدماتنا القوية والممتدة على مستوى الجمهورية، وخبراتنا العميقة في تقديم أفضل خدمات البيع وما بعد البيع لعملائنا الكرام”.وأضاف: “نحرص دائماً على تعزيز قطاع السيارات بكل ما هو جديد، وتوفير مختلف الموديلات والفئات بإمكانيات كبيرة وأسعار تنافسية، مما يعود بالنفع على القطاع والاقتصاد ككل”. لافتاً إلى أن المجموعة تتوقع أن تكون شانجان ضمن أفضل ٥ علامات تجارية في السوق المصري خلال ال 3 سنوات القادمة، كما تقدم المجموعة ضمان على سيارات شانجان لمدة ٥ سنوات أو ١٥٠ ألف كيلومتر أيهما أقرب، مع خدمة الصيانة الدورية مجانية لأول 500 مشتري لمدة عامين أو ٥٠ ألف كيلومتر أيهما أقرب.وقال شوهاو هونج بمجموعة شانجان Changan Automobile الصينية: “سعداء بتعاوننا مع مجموعة جي بي أوتو ذات التاريخ الطويل والخبرة العميقة في سوق السيارات بمصر، ونفخر بانضمامنا لقائمة شركاء النجاح، ونؤكد أنها بداية لشراكة ناجحة بين الطرفين، ونثق أنها سوف تحقق الانتشار لسيارات شانجان المميزة في مصر.” كما أشاد بأداء جى بى غبور أوتو وما تقدمه لعملائها من خدمات البيع وما بعد البيع.وأوضح شوهاو هونج: “تتمتع شانجان بتاريخ ممتد منذ بداية إطلاق أولى سياراتها في الصين عام ١٩٥٨، وتولي الشركة اهتماماً كبيراً بالسوق المصري الذي تراه سوقاً واعداً ومتميز بالشرق الأوسط. فنحن ندرك جيداً أهمية تقديم العلامة التجارية محلياً خاصةً مع زيادة طلبات العملاء المستمرة بأسعار تنافسية، كما تهتم الشركة ايضاً بمجال البحث والتطوير، مما مكن سيارات شانجان من الحصول على العديد من الشهادات والجوائز في السلامة والثقة والتصميم في مختلف دول العالم”.يذكر أن مجموعة جي بي غبور أوتو توفر أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي تنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠. واستحوذت حالياً جي بي غبور أوتو على وكالة شانجان لتكون هي الوكيل الحصري لها في مصر. بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع، والصيانة، وتوفير قطع الغيار للعملاء في السوق المحلية.