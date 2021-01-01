تعرف على فوائد ركوب الدراجات الهوائية للنساء

تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 يونيو باليوم العالمي للدراجات، ويعد أسلوب الحياة النشط بدنيًا أمرًا ضروريًا لتكون لائقًا وصحيًا.
ويحتاج جسم الإنسان إلى النشاط البدني من أجل الأداء الطبيعي إلى الكفاءة الصحية على المدى الطويل، ولدينا خيارات غير محدودة في أيدينا للحفاظ على نمط حياة صحي وأحد أسهل الخيارات وأكثرها سهولة هو ركوب الدراجات.
ويتطلب جسمنا كل يوم ما لا يقل عن ثلاثين دقيقة من النشاط البدني ، وهو أمر ضروري أيضًا للصحة العقلية والعاطفية، يعد ركوب الدراجات من أسهل الوسائل لمنع ظهور المخاطر المرتبطة بنمط الحياة المستقرة، كما إنه تمرين صحي منخفض التأثير يمكن أن يتمتع به الأشخاص من جميع الأعمار.
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