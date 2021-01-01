تعرف على فوائد ركوب الدراجات الهوائية للنساء

آخر الأخبارالصحة والجمال › تعرف على فوائد ركوب الدراجات الهوائية للنساء

صورة الخبر: فوائد ركوب الدراجات الهوائية
فوائد ركوب الدراجات الهوائية

تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 يونيو باليوم العالمي للدراجات، ويعد أسلوب الحياة النشط بدنيًا أمرًا ضروريًا لتكون لائقًا وصحيًا.

ويحتاج جسم الإنسان إلى النشاط البدني من أجل الأداء الطبيعي إلى الكفاءة الصحية على المدى الطويل، ولدينا خيارات غير محدودة في أيدينا للحفاظ على نمط حياة صحي وأحد أسهل الخيارات وأكثرها سهولة هو ركوب الدراجات.

ويتطلب جسمنا كل يوم ما لا يقل عن ثلاثين دقيقة من النشاط البدني ، وهو أمر ضروري أيضًا للصحة العقلية والعاطفية، يعد ركوب الدراجات من أسهل الوسائل لمنع ظهور المخاطر المرتبطة بنمط الحياة المستقرة، كما إنه تمرين صحي منخفض التأثير يمكن أن يتمتع به الأشخاص من جميع الأعمار.



وقد يقلل من مخاطر التهاب المفاصل عن طريق تقليل وزن الجسم يعتبر ركوب الدراجات أمرًا لطيفًا على مفاصلك ويساعد في الحفاظ على الغضروف ، مما يجعله مفيدًا للنساء اللاتي يعانين من إجهاد العضلات ومشاكل القدم ومشاكل الركبة وآلام الظهر أو الإصابات الناتجة عن الركض أو الركض أو المشي.

ويحسن الصحة العقلية والرفاهية

يحسن الحياة الاجتماعية
قد يحميك من سرطان الثدي ، حيث تشير الدراسات إلى أن النساء الناشطات بدنيًا لديهن مخاطر أقل للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء غير النشطات .

المصدر: boldsky

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على فوائد ركوب الدراجات الهوائية للنساء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90696

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager