تعرف على فوائد ركوب الدراجات الهوائية للنساء



فوائد ركوب الدراجات الهوائية فوائد ركوب الدراجات الهوائية

تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 يونيو باليوم العالمي للدراجات، ويعد أسلوب الحياة النشط بدنيًا أمرًا ضروريًا لتكون لائقًا وصحيًا.



ويحتاج جسم الإنسان إلى النشاط البدني من أجل الأداء الطبيعي إلى الكفاءة الصحية على المدى الطويل، ولدينا خيارات غير محدودة في أيدينا للحفاظ على نمط حياة صحي وأحد أسهل الخيارات وأكثرها سهولة هو ركوب الدراجات.



ويتطلب جسمنا كل يوم ما لا يقل عن ثلاثين دقيقة من النشاط البدني ، وهو أمر ضروري أيضًا للصحة العقلية والعاطفية، يعد ركوب الدراجات من أسهل الوسائل لمنع ظهور المخاطر المرتبطة بنمط الحياة المستقرة، كما إنه تمرين صحي منخفض التأثير يمكن أن يتمتع به الأشخاص من جميع الأعمار.

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وقد يقلل من مخاطر التهاب المفاصل عن طريق تقليل وزن الجسم يعتبر ركوب الدراجات أمرًا لطيفًا على مفاصلك ويساعد في الحفاظ على الغضروف ، مما يجعله مفيدًا للنساء اللاتي يعانين من إجهاد العضلات ومشاكل القدم ومشاكل الركبة وآلام الظهر أو الإصابات الناتجة عن الركض أو الركض أو المشي.ويحسن الصحة العقلية والرفاهيةيحسن الحياة الاجتماعيةقد يحميك من سرطان الثدي ، حيث تشير الدراسات إلى أن النساء الناشطات بدنيًا لديهن مخاطر أقل للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء غير النشطات .