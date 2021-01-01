بعد تصدره التريند.. طريقة عمل محشي البرطمان بالخطوات



محشي البرطمان محشي البرطمان

تتصدر وصفات بعض الأطعمة داخل البرطمان التريند في جميع جروبات الأكل على السوشيال ميديا، ومحشي البرطمان أحدث الطرق السريعة لتحضير المحشي بنكهة مختلفة بعد تسويته في الفرن، ولكن يجب ان تتبعي اهم الخطوات حتى لا ينفجر البرطمان أو يتعجن ويجف المحشي، وفيما يلي تفاصيل تحضير محشي البرطمان وأسرار نجاحه.



طريقة عمل المحشي البرطمان:-



- تحضر خلطة المحشي ليتم حشو الخضروات أو ورق العنب والكرنب.

- ترص أصابع المحشي داخل البرطمان بالترتيب حتى لا تترك مساحة فارغة.

- تضاف الشوربة الساخنة على المحشي بحيث تصل الشوربة إلى ثلثي البرطمان والمحشي.

- توضع شرائح ليمون وملعقة من الزبدة أعلى المحشي داخل البرطمان وخاصة مع ورق العنب.

-يغطى البرطمان بورق زبدة ومن فوقه ورق فويل ويغلقوا بإحكام.

-يوضع برطمان المحشي في وسط صينية بها قليل من الماء ويدخل الفرن على الرف السفلي ودرجة حرارة 200، لا يفتح الفرن إلا للضرورة.

- يترك محشي البرطمان للتسوية في الفرن لمدة نصف ساعة مع تهدئة النار بعد مرور ربع ساعة لضمان التسوية الكاملة للمحشي.

- بعد مرور وقت التسوية تغلق نار الفرن ويترك برطمان المحشي داخل الفرن ربع ساعة إضافية بعد غلقه ثم يخرج ويقدم ساخن.