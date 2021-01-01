اتبع هذه الخطوات عند شراء المواد الغذائية .. تفاصيل

في الوقت الحالي ، لا يوجد دليل يثبت أن الناس يمكن أن يصابوا بفيروس COVID-19 من الطعام أو تغليف المواد الغذائية، ومع ذلك ، قد يُصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق لمس سطح أو جسم ملوث بالفيروس ثم لمس وجوههم .
ولذلك نقدم لكم اهم النصائح لتعبئة وتداول المواد الغذائية:-
قم بإزالة أي عبوات غير ضرورية والتخلص منها في سلة مهملات بغطاء.
أخرج الطعام من أوعية المطعم ، وضعه على طبق نظيف وتخلص من الحاوية.
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