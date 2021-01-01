اتبع هذه الخطوات عند شراء المواد الغذائية .. تفاصيل

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شراء المواد الغذائية

في الوقت الحالي ، لا يوجد دليل يثبت أن الناس يمكن أن يصابوا بفيروس COVID-19 من الطعام أو تغليف المواد الغذائية، ومع ذلك ، قد يُصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق لمس سطح أو جسم ملوث بالفيروس ثم لمس وجوههم .

ولذلك نقدم لكم اهم النصائح لتعبئة وتداول المواد الغذائية:-
قم بإزالة أي عبوات غير ضرورية والتخلص منها في سلة مهملات بغطاء.

أخرج الطعام من أوعية المطعم ، وضعه على طبق نظيف وتخلص من الحاوية.

يجب تنظيف العلب والزجاجات وما شابه ذلك بمطهر قبل فتحها أو تخزينها.

اغسل المنتجات غير المعبأة ، مثل الفاكهة والخضروات جيدًا تحت الماء الجاري.

اغسل يديك بالماء والصابون ، أو استخدم مطهرًا كحولًا لليدين بعد ذلك مباشرة.

حيثما أمكن ، احتفظ بالأشياء القابلة للتلف مبردة أو مجمدة.
استخدم ألواح تقطيع منفصلة لتحضير اللحوم والأسماك غير المطهية.

إعادة تدوير أو التخلص من نفايات الطعام والتغليف بشكل مناسب وصحي ، وتجنب تراكم النفايات التي يمكن أن تجتذب الآفات.

المصدر: boldsky

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