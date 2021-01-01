وداعا لجفاف اليدين بعد غسل الاطباق

غسل الاطباق
أصبح غسل اليدين واستخدام المطهرات جزءًا أساسيًا من حياة المرء وسط الوباء ، فإن الاستخدام المتكرر للمنظفات يمكن أن يجعل اليدين تشعر بالجفاف والحكة.
إذا كنت تعاني من نفس المشكلة أيضًا ، فلدينا العلاجات المثالية لك.
ماذا يحدث للجلد؟
تشكل الطبقة العليا من بشرتنا الطبقة الواقية الرئيسية، ومع ذلك ، فإن غسل اليدين المتكرر مع التعرض المتكرر للماء والصابون والمنظفات يعطل الطبقة ويؤدي مع مرور الوقت إلى جفاف الجلد أو الالتهاب أو الحساسية الشديدة.
افضل وصفات لعلاج الجفاف
دهن زيت جوز الهند وجل الصبار وتجفيف اليدين بعد غسل الأطباق وغسيل الملابس ومع ذلك ، ذكرت أنه "إذا استمرت الحالة عليك استشارة الطبيب
اما لغسل الأطباق ، يمكن استخدام قشر جوز الهند العضوي أو مسحوق الفحم أو غسل الأطباق المخفف ذو الجودة الجيدة.
ارتداء القفازات المطاطية القابلة لإعادة الاستخدام قبل غسل الأطباق والغسيل يمكن أن يساعد للاستحمام ، بدلًا من الصابون أو غسول الجسم ، يمكنك استخدام مقشر الجسم بالأعشاب المصنوعة منزليًا.
كيف تصنع مقشر للجسم منزلي الصنع؟
مكونات
100 جرام فول أخضر
100 جرام أرز
10 جرام قرفة
10 جرام مسحوق كركم
طريقة
مسحوق جميع المكونات.
تخلط جيدا وتخزن في حاوية جافة محكمة الإغلاق.
كيف تستعمل؟
استخدميه مع الماء أو الحليب وضعيه كمقشر للجسم بدلاً من الصابون.
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