وداعا للدموع.. أسهل طريقة لتقشير البصل دون عناء



أسهل طريقة لتقشير البصل أسهل طريقة لتقشير البصل

بالنسبة للعديد من الوصفات ، يلزم البصل والثوم التوابل لكن في بعض الأحيان ، يكون من الصعب تقشير كلا المكونين ولحسن الحظ ان هناك أيضًا خدعة مفيدة لتقشير البصل بدون عناء.



تقشير البصل

يقطع معظمهم أطراف البصل فقط ثم يحاولون تقشير القشرة، هذا ليس دائما مناسبا في بعض الأحيان ينكسر الجلد مرة أخرى وعليك أن تجد بداية جديدة، ما مدى روعة شد الجلد بحركة واحدة ناعمة؟



هذا من شأنه أن يوفر لك بعض الوقت في المطبخ لحسن الحظ ، يمكنك ذلك. كل ما عليك فعله هو تقطيع البصل إلى نصفين.

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قطع إلى النصفاقطعي أطراف البصل أولًا ثم قطعي البصل نصفين بالطول، بهذه الطريقة ، يسهل العثور على الطبقة الخارجية من البصل وإمساكها، علاوة على ذلك ، يتحلل أيضًا بسرعة أقل.هل قبضت على الطبقة؟ ثم تقوم بإزالته غالبًا بحركة واحدة سلسة، من الأسهل أيضًا إمساك الطبقة مرة أخرى عندما تنكسر.منع البكاءعندما تقشر البصل ، من الواضح أنك ستنتقل إلى تقطيعه في أي وقت من الأوقات ، تقطر الدموع على وجنتيك ، لأن عينيك تؤلمك عندما تخرج العصائر من البصل.هناك العديد من النصائح على الإنترنت حول كيفية تجنب ذلك، إحدى الطرق التي تعمل في الواقع هي وضع البصل في الفريزر مسبقًا ليس من الضروري أن تكون طويلة جدًا ، فقط بضع دقائق، المكون الذي يسبب لدغة عينيك ، يتم تحريره بسرعة أقل عندما يتم تجميد البصل.