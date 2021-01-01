احصل على فرصة للدراسة في جمهورية موريشيوس .. عبر هذا الرابط



جمهورية موريشيوس جمهورية موريشيوس

أعلن إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن افادة سفاره موريشيوس فى أديس أبابا بشأن تمديد الموعد النهائي للتقدم لمنح "موريشيوس- أفريقيا 2021" والموجهة للمواطنين أعضاء دول الاتحاد الأفريقي المقيمين فى أفريقيا، للحصول على درجات ( بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) وذلك حتى 28 مايو2021، حيث يمكن لكل دولة أفريقية ترشيح 5 دارسين للحصول على هذه المنح الدراسية.



ولمزيد من المعلومات والحصول على استمارة التقدم يمكن الرجوع للرابط الإلكتروني الموضح بعد:



https://education.govmu.org/Documents/Documents/Scholarships%20Africa/2021/Call%20for%20Application%20MASS2021final.pdf

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وأشارت الإدارة إلى أنه يتم اعتماد استمارة الترشيح "بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة" من إدارة البعثات في 7 شارع الدكتور إبراهيم ابو النجا ـ مدينه نصر ـ حي السفارات ـ القاهرة وفقاً لما طلبته السفارة، وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.