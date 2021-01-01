احصل على فرصة للدراسة في جمهورية موريشيوس .. عبر هذا الرابط

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جمهورية موريشيوس

أعلن إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن افادة سفاره موريشيوس فى أديس أبابا بشأن تمديد الموعد النهائي للتقدم لمنح "موريشيوس- أفريقيا 2021" والموجهة للمواطنين أعضاء دول الاتحاد الأفريقي المقيمين فى أفريقيا، للحصول على درجات ( بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) وذلك حتى 28 مايو2021، حيث يمكن لكل دولة أفريقية ترشيح 5 دارسين للحصول على هذه المنح الدراسية.

ولمزيد من المعلومات والحصول على استمارة التقدم يمكن الرجوع للرابط الإلكتروني الموضح بعد:

https://education.govmu.org/Documents/Documents/Scholarships%20Africa/2021/Call%20for%20Application%20MASS2021final.pdf

وأشارت الإدارة إلى أنه يتم اعتماد استمارة الترشيح "بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة" من إدارة البعثات في 7 شارع الدكتور إبراهيم ابو النجا ـ مدينه نصر ـ حي السفارات ـ القاهرة وفقاً لما طلبته السفارة، وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

المصدر: elbalad

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