آثار القاهرة توضح الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات

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صورة الخبر: كلية الآثار جامعة القاهرة
كلية الآثار جامعة القاهرة

أصدرت إدارة كلية الآثار جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب جميع الفرق وأعضاء هيئة التدريس قبل البدء بامتحانات الفصل الدراسى الثانى الفترة المقبلة وجاءت التعليمات كالآتى :

١- الدخول الي لجنة الامتحانات بالكمامة ولا تخلع الكمامة تحت اي ظرف من الظروف .

٢-الدخول الي المبني من خلال بوابة التعقيم.

٣- عدم التجمع مع زملاؤكم والدخول والخروج مباشرة بعد أداء الامتحان وعدم التجمع أمام مبني الامتحانات.

٤- لايجوز اصطحاب الموبايل الي داخل لجنة الامتحانات طبقا لتعليمات الجامعة
لايجوز اصطحاب اي داتا علمية من كتب ومذكرات .. الخ.

٥- الجلوس في الديسك المخصص لكل طالب وعليه رقمه.

٦- التأكد من أن كل طالب سيتسلم ورقتين ورقة ميد تيرم برتقالية اللون عليها ختم مثلث احمر وورقة حمراء اللون للامتحان النهائي عليها ختم بيضاوي ازرق .
٧- الإجابة على الأسئلة في الميد تيرم من 1 الي 5 اختيار من متعدد ثم من 1 الي 5 صح وخطأ .

٨- الإجابة علي النهائي من 1 الي 10 إختيار من متعدد ثم من 1 الي 10 صح وخطأ وليس 11و 12 اي عدم اكمال أسئلة السؤال الثاني من كل امتحان علي أسئلة السؤال الاول وانما كل سؤال مستقل .

٩- الحضور قبل الموعد المحدد وعمل حساب الطواريء حيث لن يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان .

١٠- يسمح بالدخول الي الامتحان قبل الامتحان ب 20 دقيقة.

١١- يرجي اصطحاب الأقلام الرصاص وادوات الإجابة عن الامتحانات ويسمح باصطحاب المطهرات وأدوات التعقيم الخاصة .

١٢- يرجي التأكد من قياس الحراره على مدخل المبني وعدم التكدس اثناء الدخول وترك المسافة الآمنة بين كل طالبين .

المصدر: elbalad

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