بدأت الجامعات فى إعلان جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 / 2021 الذي يقام هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة خوفا من الإصابات بفيروس كورونا.
وراعت جميع كليات جامعة حلوان أثناء إعدادها جداول الامتحانات، عدم حدوث أي تكدس أو زحام ، وذلك بعد أن انتهت معظم كليات الجامعة من أداء امتحانات الميد ترم التي قامت وسط إجراءات احترازية مشددة.
وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية ، ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب يوم ١٢ يونيو 2021 ، وتنتهي يوم الأربعاء ٨ يوليو 2021 بحيث تستمر لمدة 7 أيام ، و الفاصل بين المادة و الأخرى يومين على الأقل
وأشار مسئولو شئون الطلاب، إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب على فترات حتى لا يحدث تكدس أو زحام، حيث سيتم عمل الامتحانات على فترتين فترة صباحية، وفترة مسائية منعا لحدوث تكدس.
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التعليقات على ١٢يونيو.. هندسة حلوان بالمطرية تبدأ امتحانات نهاية العام
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