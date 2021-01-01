ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة رفض مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

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كشف مات ماكمان، المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، حقيقة رفض الريدز مشاركة مع محمد صلاح، مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.







كانت تقارير صحفية، ذكرت خلال الساعات القليلة الماضية، أن نادي ليفربول رفض مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر بسبب أولمبياد طوكيو 2020، لحاجة اللاعب إلى الراحة بعد موسم شاق وطويل.

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وقال مات ماكمان في تصريح خاص لـ“صدى البلد”: لم نحسم قرار مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو حتى الآن".ويواجه محمد صلاح شبح الغياب عن ليفربول خلال فترة الإعداد وبداية الموسم الجديد، حال المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.وأعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق منتخب مصر الأولمبي، استقراره بشكل نهائي على ضم محمد صلاح نجم ليفربول، لقائمة الفراعنة في أولمبياد طوكيو.ويخوض المنتخب الأولمبي حاليا، معسكرا مفتوحا لمدة ٤٨ ساعة، على أن يدخل معسكرا مغلقا غدا، السبت، ويتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا.ومن المقرر أن يخوض منتخب أولمبي الفراعنة المباراة الأولى أمام جنوب أفريقيا يوم 10 يونيو الجاري فيما تقام المباراة الثانية يوم 13 من الشهر ذاته.وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة الفراعنة، استعدادا لخوض وديتي جنوب إفريقيا خلال شهر يونيو الجاري.وشهدت قائمة منتخب مصر لـ أولمبياد طوكيو، استدعاء إمام عاشور لاعب نادي الزماك، بعد انتهاء عقوبة إيقاف 12 مباراة، من قبل اتحاد الكرة.وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - محمود الجزار - كريم العراقي - أحمد أبو الفتوح كريم فؤاد.خط الوسط: أكرم توفيق -عمار حمدي - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - إمام عاشور أحمد عبد القادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي - رمضان صبحي.خط الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض أولمبياد طوكيو، يوم 30 يونيو الجاري.