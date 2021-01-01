للناجحين في الإعدادية .. فتح باب التقديم في 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية العام القادم | تفاصيل



فتح باب التقديم في 20 مدرسة للتكنولوجيا فتح باب التقديم في 20 مدرسة للتكنولوجيا

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن خريجي الاعدادية هذا العام سيتاح لهم التقدم للالتحاق في عدد 20 مدرسة لـ التكنولوجيا التطبيقية بدءا من العام الدراسي القادم .



وتتمثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاحة امام طلاب الاعدادية في :



مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية

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