للناجحين في الإعدادية .. فتح باب التقديم في 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية العام القادم | تفاصيل

فتح باب التقديم في 20 مدرسة للتكنولوجيا
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن خريجي الاعدادية هذا العام سيتاح لهم التقدم للالتحاق في عدد 20 مدرسة لـ التكنولوجيا التطبيقية بدءا من العام الدراسي القادم .
وتتمثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاحة امام طلاب الاعدادية في :
مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة مجموعة قولكس فيجن للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الامام محمد متولي الشعروي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان
مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام
مدرسة اي تك للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
مميزات الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية
التدريب العملي اثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي
فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج
مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي
شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم
سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وادارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الاعدادية ، وسيتاح التقديم للبنين من ادارة قويسنا بمحافظة المنوفية وادارة بنها بالقليوبية، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول اكتوبر 2021
شروط القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم
أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، وان يجتاز لطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الششخصية والكشف الطبي.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور .. التفاصيل الكاملة عن كل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاحة امام خريجي الاعدادية للالتحاق بها العام الدراسي القادم
التعليقات على للناجحين في الإعدادية .. فتح باب التقديم في 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية العام القادم | تفاصيل
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