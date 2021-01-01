كشفت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن تلقيها وعد بالإفراج عن كافة المحتجزين من جماهير الفريق خلال ساعات.
كان الأمن قد احتجز مجموعة من الزمالك ضمن إجراءات تفريق التجمعات أثناء استقبال جماهير النادي لفريق السلة العائد من رواندا بعد الفوز ببطولة إفريقيا.
وقالت اللجنة في بيانها: "نتابع أولا بأول موقف جماهير الزمالك المحتجزة من قبل أجهزة الأمن، وأجرينا اتصالاتنا بجميع الجهات الأمنية لاستطلاع الموقف القانوني للمحتجزين، وأرسلنا فريقا من المحامين بالشئون القانونية بالنادي للإفراج عنهم.
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التعليقات على إدارة الزمالك: حصلنا على وعد بالإفراج عن كافة المحتجزين خلال ساعات
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