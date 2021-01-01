صراع الزمالك وبيراميدز على نجم المحلة

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الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن وجود صراع بين ناديي الزمالك وبيراميدز من أجل التعاقد مع مدافع غزل المحلة محمد فتح الله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهوره بمستوي رائع مع فريقه الموسم الحالى.

وأوضح ياسين عبر صفحته الرسمية أن الزمالك وبيراميدز يرغبان فى الحصول على خدمات مدافع المحلة، الأول من أجل تدعيم دفاعه في ظل اقتراب محمود علاء من الرحيل للاحتراف الخارجي، والثاني لتعويض عبدالله بكري الذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

كما أن إدارة بيراميدز تفاضل بين الثنائي عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، ونظيره فى المصرى البورسعيدي علي ماهر، من أجل تولى القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

وأوضح ياسين عبر صفحته الرسمية أن إدارة بيراميدز الحالية استقرت -حال استمرارها- على توجيه الشكر للأرجنتيني أروبارينا، وتعيين أي من الثنائي بعد نجاحهما فى تجربتهما سواء مع المقاولون أو المصري.

المصدر: elbalad

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