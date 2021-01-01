كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن وجود صراع بين ناديي الزمالك وبيراميدز من أجل التعاقد مع مدافع غزل المحلة محمد فتح الله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهوره بمستوي رائع مع فريقه الموسم الحالى.
وأوضح ياسين عبر صفحته الرسمية أن الزمالك وبيراميدز يرغبان فى الحصول على خدمات مدافع المحلة، الأول من أجل تدعيم دفاعه في ظل اقتراب محمود علاء من الرحيل للاحتراف الخارجي، والثاني لتعويض عبدالله بكري الذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
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التعليقات على صراع الزمالك وبيراميدز على نجم المحلة
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