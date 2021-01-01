أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن إدارة التعاقدات بالنادي الأهلى نجحت في تمديد عقود ثلاثي فريق الكرة، النيجيري أجايي والتونسي علي معلول وعمرو السولية، وصلاح محسن.
وكشف ياسين عبر صفحته الرسمية أن ادارة التعاقدات حصلت على توقيع اللاعبين على العقود الجديدة، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
كما كشف عن استقرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلى، على جلب الناميبي بيتر شالولايل مهاجم صن داونز، لقيادة هجوم المارد الأحمر خلال الموسم الجديد.
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التعليقات على الأهلي يستقر على شالولايل لقيادة هجوم الفريق ويجدد عقود رباعي الفريق
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