أحلى من المحلات ... طريقة عمل فطيرة السجق في المنزل



فطيرة السجق فطيرة السجق

فطيرة السجق من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من المحلات، فقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل فطيرة السجق في المنزل.







مقادير فطيرة السجق

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عجينة باف بيستريربع كيلو سجقملح وفلفلزيت زيتونبصل احمر جوليان2 فص ثوم شرائحكاتشابمستردةصويا صوصكاري بودرةبقدونس طازجصلصة مانجوطريقة تحضير فطيرة السجق- تخلط المستردة والكاري والصويا صوص والكاتشب.-تفرد العجينة في صينية وترش بزيت الزيتون ثم يضاف السجق ويغمس بداخل العجينة.- يضاف البصل والثوم ويضاف خليط الصوصات فوق السجق فقط ثم يسوى بالفرن.- يزين بالبقدونس ويقدم مع صلصة المانجو.