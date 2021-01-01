قال الدكتور محمد راشد ، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، على خلفية إعلان مستشار الرئيس تجاوز مصر الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، إن الفطريات من مكونات الأرض وظهورها ليس بالجديد ، لافتا إلى أن اختفاء الفطريات ينهي الحياة على الأرض ، لما لها من دور في التخلص من المخلفات العضوية .
وأضاف الدكتور محمد راشد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" ، أن نوع الفطريات المتطفل هو الذي قد يؤدي لمشاكل صحية وعضوية ، وهي موجودة في الأماكن الطبيعية والتربة ويتعايش معها بشكل كبير .
وأوضح أن مواجهة العالم لـ أزمة عالمية مثل أزمة فيروس كورونا ، هو سبب إلقاء الضوء بشكل قوي على ظهور الفطر الأسود ، وذلك مع اهتمام العالم بأية متغيرات قد تحصل نتيجة الإصابة بكورونا .
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التعليقات على أسباب الإصابة بالفطر الأسود .. استشاري تحاليل يوضح
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