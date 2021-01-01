تعليم أسوان: إجازات استثنائية حتى 1 أغسطس للعاملين



وزارة التربية والتعليم بأسوان وزارة التربية والتعليم بأسوان

أصدر الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أمر إدارى رقم 20 لسنة 2021، بمنح الموظفين العاملين فى المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، إجازات استثنائية حتى 1 أغسطس المقبل، وذلك للحالات الآتية :



أصحاب الأمراض المزمنة وفق تقرير طبي معتمد.



- المرأة التى تعول طفل أقل من 8 سنوات وفق شهادة الميلاد.

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- (العامل/ العاملة) الذى يعول طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.- المرأة الحامل بداية من الشهر السادس.وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠، والمذكرة المعروضة على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ولصالح العمل.وكان قد قرر الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، تشكيل لجنة فورًا لمراجعة الامتحان ومطابقته بمواصفات الورقة الامتحانية، ومدى مراعاته لتباين مستويات الطلاب، وفى حال ثبوت صعوبة الامتحان أو عدم مطابقته للمواصفات، سوف تحال لجنة وضع الامتحان للتحقيق وإعادة توزيع درجات الامتحان بما يتناسب ومصلحة أبنائنا الطلاب.وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وما ورد لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، من شكاوى فى بعض جزئيات امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية اليوم.بينما تواصل حملة " أكشف وأطمن " والتي إنطلقت في الأول من يونيو الجاري وتستمر على مدار شهر فعالياتها لإجراء الكشف الطبي المجاني لمواطني أسوان بمختلف الأعمار السنية في المناطق البعيدة والمترامية الأطراف من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء المحافظة يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن فعاليات الحملة تستمر علي مدار 30 يوماً طوال شهر يونيو الجارى والتي تنظمها الهيئة العامة العامة للرعاية الصحية تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وتهدف للتيسير على المواطنين من مشقة الإنتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة .وأشار الدكتور إيهاب حنفي إلى أن الحملة تهدف أيضاً إلى إجراء 10 فحوصات طبية على المريض، وتشمل " كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن، النبض، بجانب قياس نسبة الأكسجين في الدم.