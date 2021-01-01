تكليف رسمي.. التعليم لـ المعلمين: ادخلوا على رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، شددت خلالها على التنبيه على كافة المدارس التابعة لمختلف الادارات التعليمية ، بسرعة الدخول على رابط التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بقرارات اللجنة الصحية ، التي شددت على ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا للسادة المعلمين ، حرصا من الدولة المصرية بصفة عامة و وزارة التربية والتعليم بصفة خاصة على تنفيذ خطة الدورة الشاملة ببصحة العامة لجميع المواطنين



وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ، إعداد حصر بعدد المعلمين والاداريين المسكنين على المرحلة الثانوية العامة والفنية المستهدفين لتطعيمهم بلقاح كورونا كمرحلة أولى.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته موافقة وزير التربية والتعليم على أن تقوم المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بحصر اسماء و بيانات المعلمين بلجان الادراة ولجان النظام والمراقبة ولجنة الإدراة المركزية لامتحانات الثانوية العامة لإدراجهم بخطة توزيع لقاح كورونا تبعا لمديرية الصحة والسكان التابع لها مقر اللجنة.وأعلنت وزارة التربية والتعليم موافقة الوزيرعلى بدء توزيع لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للمعلمين والاداريين المسكنين على المرحلة الثانوية العام والفنية.وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديريات الصحة والسكان بكل محافظة لبحث آلية توزيع لقاح كورونا على الفئات المذكورة.وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير فى أعداد الإصابات الاسبوعى، وما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس على مستوى الجمهورية.ونوهت وزيرة الصحة إلى استراتيجية الوزارة الخاصة بإعطاء اللقاح، وما تضمنته من توفير اللقاحات للأطقم الطبية، والمواطنين، مشيرة إلى ما يتم توفيره من اللقاحات لمختلف العاملين فى المؤسسات الاقتصادية والصناعية، هذا إلى جانب التعاون مع وزارة الداخلية لتطعيم جميع نزلاء السجون، مضيفة أنه سيتم البدء فى تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات، فى إطار التوسع فى الفئات المستفيدة من التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حماية لهم.