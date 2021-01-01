ظهرت الآن .. ننشر طريقة الحصول على نتيجة نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة

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صورة الخبر: ظهرت نتيجة سنوات النقل
ظهرت نتيجة سنوات النقل

ظهرت نتيجة سنوات النقل ( الصف الرابع الى الصف السادس )الابتدائي وكذلك (الصف الاول والثانى) الاعدادي بمحافظة القاهرة نهاية العام 2020-2021 .



ويسعى الآلاف من أولياء أمور الطلاب للتعرف على نتيجة الصف الرابع الابتدائي نهاية العام وكذلك نتيجة الصف الخامس الابتدائي وكذلك نتيجة الصف السادس الابتدائي نهاية العام .



كما ينتظر أولياء أمور طلاب الصف الأول الاعدادي نتيجة نهاية العام ، وكذلك نتيجة نهاية العام الصف الثاني الإعدادي.

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وكذلك الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الاعدادي علي التليفون ٠٩٠٠٠١٠٠ لعام ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

وأدت صفوف النقل بجميع مدارس جمهورية مصر العربية، امتحانات شهر أبريل والتي تعد بالنسبة لهم آخر امتحانات في العام الدراسي الحالي 2020/2021، وفق قرارات وزير التربية والتعليم.

المصدر: elbalad

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