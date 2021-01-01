ظهرت الآن .. ننشر طريقة الحصول على نتيجة نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة

ظهرت نتيجة سنوات النقل ( الصف الرابع الى الصف السادس )الابتدائي وكذلك (الصف الاول والثانى) الاعدادي بمحافظة القاهرة نهاية العام 2020-2021 .
ويسعى الآلاف من أولياء أمور الطلاب للتعرف على نتيجة الصف الرابع الابتدائي نهاية العام وكذلك نتيجة الصف الخامس الابتدائي وكذلك نتيجة الصف السادس الابتدائي نهاية العام .
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