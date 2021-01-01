إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة في مؤتمر صحفي السبت



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا يذاع على التلفزيون المصري في تمام الساعة الثانية من عصر يوم السبت ٥ يونيو ٢٠٢١.



ومن المقرر خلال المؤتمر الإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث للرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.



وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جوهر التطوير في الثانوية العامة ، هو التغيير في طبيعة الاسئلة لقياس نواتج التعلم ، مشيرا إلى أن هناك تغيير عميق في اسلوب تقييم طلاب الثانوية العامة ، تم تدريب الطلاب عليه منذ عامين منذ ان كانوا في الصف الاول الثانوي.

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وأعلن وزير التربية والتعليم في مؤتمر له في مجلس الوزراء ما يلي :سيتم عقد امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة في شهر يونيو الجاري سنعلن جدوله الاسبوع القادمسيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا لضمان عدم وجود عنصر بشري تحقيقا للعدالةالشبكات جيدة و المدارس مجهزة لعقد الامتحانات إلكترونيا لكن الرئيس قرر زيادة في الاطمئنان أن يتم عمل مزج بين الحلول الرقمية و الورقية في امتحانات الثانوية العامة هذا العامهدف الرئيس من قرار المزج بين النظام الالكتروني والورقي هو مراعاة مخاوف المصريين الخاصة بالشبكات والتقنياتوزير التربية والتعليم سيعقد مؤتمرا صحفيا للاعلان عن آلية المزج بين التكنوليا والنظام الورقي في امتحانات الثانوية العامةالدولة المصرية تسعى لتطوير منهجية واسلوب الامتحان للاستفادة استفادة حقيقية من المنظومة التعليمية