أصيبت مراهقة فى كاليفورنيا بالرعب بعد أن حاول دب اقتحام فناء منزلها الخلفى، لكنها تمكنت من دفع الحيوان البرى بعيدًا عن جدار المنزل فى خطوة لإنقاذ كلابها، حيث ظهر فى الفيديو دب يمشى فوف جدار فناء أحد المنازل مع صغاره، ما جعل الكلاب داخل المنزل تخرج لمهاجمته ومنعه من الدخول.
ودخل الدب فى شجار مع الكلاب التى خرجت لحماية المنزل، ما دفع الفتاة وتدعى هايلى مورينيكو البالغة من العمر 17 عامًا للتدخل لإنقاذ كلابها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وقالت مورينيكو إنها تدخلت لحماية الكلاب فى مقطع فيديو على TikTok نشرته بعد أن انتشر فيديو إنقاذها.
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التعليقات على فتاة أمريكية تتصرف بشجاعة لإنقاذ كلابها من هجوم دب برى على منزلها..
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