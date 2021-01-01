

فتاة أمريكية تتصرف بشجاعة لإنقاذ كلابها من هجوم دب برى على منزلها.. فتاة أمريكية تتصرف بشجاعة لإنقاذ كلابها من هجوم دب برى على منزلها..

أصيبت مراهقة فى كاليفورنيا بالرعب بعد أن حاول دب اقتحام فناء منزلها الخلفى، لكنها تمكنت من دفع الحيوان البرى بعيدًا عن جدار المنزل فى خطوة لإنقاذ كلابها، حيث ظهر فى الفيديو دب يمشى فوف جدار فناء أحد المنازل مع صغاره، ما جعل الكلاب داخل المنزل تخرج لمهاجمته ومنعه من الدخول.



ودخل الدب فى شجار مع الكلاب التى خرجت لحماية المنزل، ما دفع الفتاة وتدعى هايلى مورينيكو البالغة من العمر 17 عامًا للتدخل لإنقاذ كلابها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



وقالت مورينيكو إنها تدخلت لحماية الكلاب فى مقطع فيديو على TikTok نشرته بعد أن انتشر فيديو إنقاذها.

وقالت الفتاةة إنها سمعت نباح الكلاب وذهبت لتطلب منهم التوقف عن النباح، لكن عندما خرجت أصيبت بصدمة بعدما وجدت الدب يهاجمهم، واقتربت بجرأة من الدب لتدفعه بعيدًا عن الحائط قبل أن تجمع حيواناتها الأليفة وتذهب إلى الداخل.وروت مورينيكا عن حيواناتها الأليفة "بصفتى أما لها، يجب أن أحميها''، مضيفة أنها عانت من التواء في إصبعها وكشط ركبتها من تلك المواجهة.وتتذكر مورينيكا قائلة "لأكون صريحًا، لا أعتقد أننى دفعتها بهذه القوة، لقد دفعتها بما يكفى لتفقد توازنها.ولاحظ العديد من مستخدمى TikTok أن الدب كان على الأرجح يحمى صغيريه اللذين حاولا الفرار من مكان الحادث حينما بدأ الشجار بين الدب الأم والكلاب المتواجدين داخل المنزل.



