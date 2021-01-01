

يضم مقتنيات ومخطوطات نادرة.. تعرف على أكبر متحف في العالم لـ «النبي محمد» يضم مقتنيات ومخطوطات نادرة.. تعرف على أكبر متحف في العالم لـ «النبي محمد»

تستعد الكويت لتدشين أضخم متحف في العالم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على مساحة 25 ألف متر. يضم مخطوطات ومقتنيات نادرة.



وكشف فهد الديحاني، المدير العام للهيئة الكويتية العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية، أن المتحف المزعم إنشائه سيكون الأضخم على مستوى العالم. فيما يخص حياة وسيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.



وأضاف «الديحاني» في تصريحات لصحيفة «الأنباء» الكويتية، أن المتحف سيضم مقتنيات الرسول، والمخطوطات النادرة للنبي الكريم.

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وأردف «الديحاني»، أن متحف النبي، سيتضمن 14 قاعة لعرض لمحات عن حياته وسيرته بعدد من اللغات. إضافة الى قاعات للمقتنيات والمخطوطات النادرة ونسخ من القرآن الكريم.وكشف «الديحاني» أن هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن بالكويت، ستبذل قصارى جهدها لإنجاز هذا العمل في أبهى صورة تليـق بعظمة هذا الحدث.ولم يوضح «الديحاني» موعد انتهاء أعمال تدشين المفتح وافتتاحه أمام الجمهور. لكنه أشار إلى أنه سيكون واجهة لكل سكان العالم من مختلف الجنسيات والديانات. وذلك ليتعرفوا على حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.