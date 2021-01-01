يضم مقتنيات ومخطوطات نادرة.. تعرف على أكبر متحف في العالم لـ «النبي محمد»

تستعد الكويت لتدشين أضخم متحف في العالم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على مساحة 25 ألف متر. يضم مخطوطات ومقتنيات نادرة.
وكشف فهد الديحاني، المدير العام للهيئة الكويتية العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية، أن المتحف المزعم إنشائه سيكون الأضخم على مستوى العالم. فيما يخص حياة وسيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وأضاف «الديحاني» في تصريحات لصحيفة «الأنباء» الكويتية، أن المتحف سيضم مقتنيات الرسول، والمخطوطات النادرة للنبي الكريم.
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