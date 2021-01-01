رجيم للتخلص من دهون البطن.. انسى الكرش وخليك رشيق

يعانى البعض من مشكلة تراكم الدهون بالبطن، ما يتسبب في ظهور "الكرش"، والتي تتسبب في شعوره بالإحراج أمام الآخرين، خاصة عند ارتداء الملابس الضيقة، لذلك يحاول بكافة الطرق إخفاء "الكرش"، بارتداء الملابس داكنة اللون، ولكن هذه الطريقة تعتبر من الطرق المؤقتة، لذلك ينصح باتباع رجيم للتخلص من دهون البطن، والذى نستعرضه في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع مجلة " womenshealthmag".
رجيم للتخلص من دهون البطن..حساب السعرات الحرارية
يجب خفض السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم خلال اليوم، من خلال تناول طعام صحى خالٍ من الدهون، مع ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على خفض الدهون وحرق السعرات الحرارية بالجسم، لذلك ينصح بحساب السعرات الحرارية، التي يحصل عليها الجسم خلال اليوم، لتجنب زيادة نسبتها.
رجيم للتخلص من دهون البطن..الطعام الصحى
يجب التركيز على تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، مثل الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب، وأنواع الخضراوات الأخرى، مثل الجزر والبروكلي والبازلاء، ومن الأطعمة التي ينصح بها أيضاً، اللحوم الخالية من الدهون مثل الديك الرومى والدجاج، أو حفنة من المكسرات مثل الصنوبر أو الكاجو أو اللوز.
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